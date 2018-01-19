Facebook CEO’su Mark Zuckerberg Dev Bir Keşif Yatı Almış

Sosyal medya devi Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, Eylül 2017’de dev bir keşif yatı aldı. Resmi sözcüsü iddiaları reddetse de detaylar, Hürriyet Daily News tarafından ortaya çıkartıldı.

Zuckerberg, 2017 yılını geride bıraktığımızda kafamızda pek çok soruyu oluşturan önemli kişiler arasındaydı. Platformunun siyasetle fazlasıyla haşır neşir olması, Trump ile tartışmaları, politik ve çeldirici reklamlarla algıları kontrol etmesi gibi meseleler, gündemden hiç düşmedi.

Hürriyet gazetesinin yurt dışında yayın yapan uzantısı olan Daily News tarafından yapılan bir habere göre Zuckerberg, 2017’nin Eylül ayında bir keşif yatı satın aldı.

106 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki "Ulysses", aklınızdaki yat imajından biraz farklı:

Ortaya atılan iddiaların ardından CEO’nun resmi sözcüsü açıklama yaparak, kendisinin bir yat aldığını reddetti. Verilen detaylara göre bu yat, yakıt ikmali olmadan yol alabiliyor. Diğer taraftan en zorlu hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlandı. Dünyanın sayılı milyarderleri arasında olan Zuckerberg’in bu yatırımı zevki için yapmadığı ortada.

Zuckerberg'in yatı satın alırken müşterisi olduğu kişi ise Yeni Zelandalı bir başka milyarderi Graeme Hart. Yatta sekiz adet yemek salonu, beş oturma salonu, beş bar, spor salonu, spa ve masaj salonu, sauna, şarap tadım odası ve sinema bulunuyor. Geminin gövdesi ise kutup bölgelerinden, dünyanın en sıcak bölgelerine kadar uzanan hava değişim koşullarına dayanıklı şekilde tasarlandı.

Peki Ulysses neden diğer yatlardan farklı?

Geminin teknik özelliklerine göre, ticari olarak üretilen teknolojiler arasında apayrı bir yere sahip. Çünkü bugüne kadar açık denizler için üretilmiş olan 36 teknolojinin hepsini içeriyor.

Tüm bunlara ek olarak yatın içinde Harley Davidson marka motosikletler, yarış motosikletleri ve ATV’leri saklamak için de bir alan bulunuyor. Tüm bu araçlar ve gemideki bütün teknolojiler, uzun süreli deniz seyahatlerinde ya da denizde hayatta kalmak için uygun şartlar sunuyorlar.

Zuckerberg, sözcüsü aracılığıyla alışverişi reddetmeye devam ediyor.