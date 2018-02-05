Facebook, Yeni Patentiyle Parası Olanla Olmayanı Ayıracak!

Facebook’un patentini aldığı yeni algoritma, bir kişinin zenginlik ve eğitim duruma göre farklı reklamlar çıkartmayı hedefliyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından Facebook, yeni bir algoritma için patent aldı. Yeni alınan patentle birlikte Facebook, kişilerin sosyo-ekonomik durumunu öğrenebilecek. Bir kişinin alt, orta veya üst sınıf bir gelirinin olup olmadığını araştıracak firma, bu verileri reklamlarda kullanacak.

Facebook’un patent başvurusu yaptığı yeni algoritma yalnızca gelir durumunu değil, aynı zamanda eğitim durumu, ev, araba gibi sahiplikleri de tahmin edecek. Bu verileri toplayarak hangi kişiye nasıl reklamlar çıkarması gerektiğine karar verecek şirket, her gelire özel ürünler tanıtmaya çalışacak.

Cuma günü Facebook tarafından açıklanan yeni özellik başarıya ulaşırsa, bu tarz sayfaların bizi dinlemesi yetmiyormuş gibi şimdi de gelir ve eğitim durumlarımıza göre ayrılacağız. Bu algoritma Facebook’un kendisi için değil aslında. Facebook’a reklam veren üçüncü parti şirketlerin hedefledikleri kitleye daha etkili bir şekilde ulaşması için yapılıyor.

Facebook’un kişilerin seyahat geçmişi, nasıl arabalar kullandığı, ne kadar gelir elde ettiği, ne kadar hızlı internet bağlantısı olduğu, hangi okulda okuduğu gibi soruları bilmesi bekleniyor. Facebook veya başka bir şirketin hakkımızda bu kadar çok bilgiyi bilmesi ne kadar doğru? Bu durum sizi de korkutmuyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum.