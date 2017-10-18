Hırsızlar, hiçbir fiziksel kuvvet uygulamadan 400 bin TL’lik aracı sinyal yükseltici ile çalıp kaçtılar.

Teknolojinin gelişiyor olması, otomobillerin çalınamayacağı anlamına gelmiyor elbette. Araçlar her ne kadar üst seviye donanım özelliklerine sahip olsalar da hırsızlar, buldukları bu yeni yöntemle değeri yüz binlerce TL olan otomobilleri rahatlıkla çalabiliyorlar.

Geçtiğimiz günlerde bir güvenlik kamerası, hırsızların 400 bin TL’lik BMW marka otomobili nasıl çaldıklarını adım adım gösteriyor.

İki kişi, ellerindeki sinyal yükseltici ile araca doğru yaklaşıyorlar. Birisi kapıyı açmaya çalışırken bir diğeri de aracın park edildiği evin etrafında ‘sinyal yükseltici’yi konumlandırmaya çalışıyor. Aracın sahibi, otomobilinin çalındığını motorun çalışma sesini duyduktan sonra fark ediyor fakat inene kadar otomobil çoktan hırsızlar tarafından çalınmış oluyor.

Olayı soruşturmasını yürüten ekip, anahtarsız çalışma özelliğine sahip lüks araçların bu yöntemle çalındığını, üstelik bu ekipmanların internetten yalnızca 1000 TL ödenerek bulunabileceğini söylüyor. Söz konusu hırsızlık tekniği, anahtarsız giriş - çalıştırma sistemindeki zaaflardan faydalanıyor.

Şöyle ki hırsızlar, sinyal yolu ile açılan aracın anahtarının bulunduğu kısma (ev, iş yeri, yani aracın anahtarı her neredeyse) ‘sinyal yükseltici’ cihazı konumlandırıyor ve aracın anahtarının sinyalini daha da genişletiyor. Araç ise bu yöntemle sahibinin yaklaştığını düşünerek kapılarının kilidini açıyor. Gerisi hırsızlar için çocuk oyuncağı.

Birkaç gün önce YouTube üzerinden yayınlanan hırsızlığın gerçekleştiği anlara ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.