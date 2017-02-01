59 Ödül Kazanan, Dünyanın En Acıklı Kısa Filmi: The Present

İlk olarak 25 Ocak 2016 tarihinde paylaşıma açılan kısa film The Present (hediye), bu zamana kadar 59 ödül almayı başardı.

Hiç beklenmedik şekilde gelişen bazı olaylar, hayatımız boyunca bizimle birlikte olacak sonuçlar doğurabiliyor. 4 dakikalık kısa film The Present, bu konuyu tarihte en acıklı şekilde işleyen filmlerden bir tanesi olabilir.

İlk olarak tam 1 yıl önce gösterime giren The Present, Jacop Frey tarafından yönetilmiş ve hikayesi Fabio Coala’nın bir çizgi romanından esinlenerek uyarlanmış. Almanya’daki Animationsinstitut eğitiminin mezuniyet projesi olarak hazırlanan kısa filmde bir çocuğun, annesinin kutu içerisinde getirdiği hediyeden sol ayağı olmadan çıkan köpekle olan dostluğu anlatılıyor.

Dikkat! Buradan sonrası spoiler içerir, dilerseniz bu kısmı atlayıp direkt videoyu izlemeye koyulabilirsiniz. Kahramanımız ilk başlarda köpekle pek ilgilenmese de zaman içerisinde köpeğin sevimli hareketleri kendisini de harekete geçiriyor ve ortaya izleyicilerin yüreğine dokunacak bir durum çıkıyor: Çocuğun da tıpkı köpek gibi sol bacağı bulunmuyor.