Filmini Görmeden Önce Okumanız Gereken 3 Kitap

Yakın zamanda Hollywood'da birçok film vizyona girecek. Popüler olduğu üzere bu filmlerden bazıları oldukça sevilen kitapların bazıları da çizgi-romanların uyarlamaları olacak. Ancak bu filmlerden bazılarını görmeden kitaplarını okumanızda fayda var.

Hollywood sineması en kötü filminde bile izleyicinin vakit geçireceği bir şeyler sunar. Genellikle senaryo iyiler ve kötüler arasındaki bir mücadeleyi anlatır ve sonuçta hep iyiler kazanır. Bu anlamda Hollywood hem bir endüstridir hem de en sonunda Amerikan bayrağını göndere çeken bir propaganda aracıdır. Ancak sinemanın birincil olarak propaganda aracı olarak kullanıldığı günlerden bir hayli uzaktayız. Bu da oldukça iyi filmleri izlememize olanak sağlıyor. Ancak sinemanın bir endüstri oluşunun tam ortasında olduğumuz için iyi ve kaliteli yapımların çok izlenmesi de gerekiyor. Bu anlamda sektör, belirli bir hayran kitlesi tarafından oldukça sevilmiş olan kitapları beyaz perdeye taşıyor. İşte oldukça iyi kitaplardan uyarlanmış filmler, elbette önce kitabını okumanızı öneriyoruz. Zira, yazı tam da bunun üzerine:

Ready Player One / Başlat - Yazar: Ernest Cline Yönetmen: Steven Spielberg

Steven Spielberg'in bakış açısından 29 Mart'da beyaz perdeye taşınacak olan uyarlamasıyla tekrar akıllara gelen 'Başlat' oldukça sürükleyici bir roman olarak biliniyor. 2045 yılının tahayyül edildiği kitapta gelecek distopik bir şekilde kurgulanıyor.

Dünya, kıtlık, yoksulluk, hastalıklar ve iklim değişikliği gibi onlarca sorundan dolayı yaşanılmaz bir yer haline gelmiştir. 18 yaşındaki Wade Watts'ın oldukça ilginç ve fütüristik hikayesini kesinlikle okumalısınız. Kitaba buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

A Wrinkle In Time / Zamanda Kıvrılma - Yazar: Madeleine L'Engle Yönetmen: Ava DuVernay

Babasını zaman yolculuğu yaptığı sırada kaybeden Mag ile arkadaşları Calvin ve kardeşi Charles Wallace'ın maceralarının anlatıldığı kitabın filmi 20 Nisan'da izleyiciyle buluşacak. Kitabın hikayesine gelince; yukarıda belirttiğimiz gibi Mag'in babası bir zaman yolculuğu sırasında kaybolur. O da arkadaşı ve arkadaşının kardeşiyle babasını aramaya koyulur. Bir bilim kurgu klasiği olarak nitelendirebileceğimiz kitap oldukça güzel zaman geçirmenize vesile olabilir. Kitaba buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Biz Hep Şatoda Yaşadık / We Have Always Lived In The Castle - Yazar: Shirley Jackson Yönetmen: Stacie Passon

Stacie Passon tarafından beyaz perdeye aktarılan 'Biz Hep Şatoda Yaşardık' ülkemizde ne zaman vizyona gireceği bilinmiyor ancak kitabın çevirisine rastlanılabiliyor. Gizemli iki kız kardeşin hikayesinin anlatıldığı romanda oldukça şaşıracağınız sık sık ters köşeye yatacağınız bir hikaye sizi bekliyor. Kitaba buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.