Final Bölümleriyle Televizyon Tarihinde İzlenme Rekorları Kı

Bu yazımızda televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran, final bölümleriyle tüm dünyayı ekrana kilitlemiş en iyi 10 yabancı diziyi derledik.

Günümüzde televizyon hızla ölüyor ve televizyonun yerini Netflix gibi internet üzerinden kaliteli dizi, film ve programları izleyebileceğimiz platformlar alıyor ancak hala televizyon tam anlamıyla ölmüş değil. Özellikle tüm dünyayı ekranlara kilitleyen televizyon dizileri hala milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Tabii TV dizileri hala büyük bir kitleye ulaşsa da eski dizilerle kıyasladığımızda tüm yaratıclığını kaybetmiş durumda ve artık insanlar bu tarz dizileri de internetten takip ediyor. Hal böyle olunca da TV dünyasının rekortmenleri, geçmiş tarihlerde ekranlarda gördüğümüz diziler oluyor.

Biz de bu yazımızda final bölümüyle milyonları TV başına sürüklemiş, izlenme rekorları kıran tarihin gelmiş geçmiş en çok sevilen 10 dizisini derledik. İşin ilginci tüm dizilerin ortak özelliği geçmiş tarihlerde yayınlanmış olmaları. Gelin, bu dizilere ve final bölümlerine hep birlikte bakalım.

10) Frasier

90'lı yıllarda başlayan Frasier dizisi, tam olarak 11 sezon devam ederek 13 Mayıs 2004'te final bölümünü yayınladı. Tüm sezonları NBC kanalında yayınlanan dizinin final bölümünü tam 33.7 milyon kişi aynı anda izleyerek dizinin rekor kırmasını sağladı. Öyle ki yayınlandığı tüm sezonlar boyunca 37 adet Emmy Ödülü kazanan dizi, İngiltere'de de 'tüm zamanların en iyi sitcom'u' unvanının sahibi oldu.

9) Home Improvement

İlk bölümü 17 Eylül 1991'de yayınlanarak 8 sezon boyunca ABC kanalında yayınlanan sitcom türündeki dizi, 1999 yılında final yaptı. Kadrosunda Tim Allen ve Jonathan Taylor Thomas gibi deneyimli isimlerin olduğu dizinin final bölümünü 35.5 milyon kişi izledi.

8) Family Ties

Michael J. Fox.'un başrol oynadığı ve aile içi ilişkileri konu alındığı dizi, 7 sezon boyunca CBS kanalında yayınlandı. Dizinin 14 Mayıs 1989 tarihinde yayınlanan final bölümünü 36.3 milyon kişi izledi.

7) All in the Family

Yine klasik bir ABD dizisi olarak aile ilişkilerini konu alan sitcom türündeki All in the Family dizisi 9 sezon süreyle CBS kanalında izleyicilerle buluştu. Dizinin 8 Nisan 1979 yılında yayınlanan finali 40.2 milyon kişi tarafından izlendi.

6) The Cosby Show

NBC kanalında tam olarak 8 sezon yayınlanan dizi, 30 Nisan 1992 yılındaki bölümüyle final yaptı. Dizinin 1992'de yayınlanan final bölümünü 44.4 milyon kişi izledi.

5) Magnum, P.I.

Başrolünde Tom Selleck'in yer aldığı, 1980 yılında başlayan ve 80'li yıllardaki birçok trendi belirlediği konuşulan dizi 1988 yılında 8.sezonunda final yaptı. ABD'de CBS kanalında yayınlanan dizinin final bölümü 50.7 milyon kişi tarafından izlendi. Ayrıca Magnum dizisi Türkiye'de de 1980'li yılların başında TRT2'de yayınlanmıştır.

4) Friends

2000'li yıllarda yayınlanan bir dizisi olmasına rağmen gerek konusu gerekse işleyişi bakamından günümüzde hala binlerce kişinin izlediği Friends dizisi, 10 sezon boyunca NBC'de yayınlandı. Dizi, 22 Eylül 1994 tarihinde yayınlanan 65.9 milyon kişinin izlediği final bölümüyle son buldu.

3) Seinfeld

Televizyon tarihinde yasal suçları konu alan ilk dizilerden biri olan Seinfeld, NBC kanalında yayınlanıyordu. Dizinin 14 Mayıs 1998'de yayınlanan final bölümünü 76.3 milyon kişi izledi.

2) Cheers

Herkesin bildiği bir barda geçen olayları anlatan Cheers dizisi, 11 sezon boyunca NBC kanalında yayınlandı. Birçok ABD dizisi gibi kısa yaşanan olayları anlatan sitcom tadındaki dizinin final bölümünü 84.4 milyon kişi izledi.

1) M*A*S*H

Kore Savaşı'nın konu edildiği dizi final bölümü 100 milyonu geçen tek dizi oldu. Dizinin 28 Şubat 1983'te yayınlanan ve 2 saat süren final bölümü, 105 milyon kişi tarafından izlendi. Dizi, CBS kanalında yayınlanıyordu.