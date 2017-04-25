Fisker'ın Otomobil Taklidi Yapan Uzay Aracı Ortaya Çıktı!

Ünlü elektrikli otomobil üreticisi Fisker, elektrik motoruyla çalışan yeni süper lüks modeli EMotion'ın üzerindeki perdeyi kaldırdı.

Ürettiği teknoloji harikası otomobillerle tanınan Amerikalı firma Fisker, atlattığı büyük maddi krizin ve Tesla ile karşı karşıya geldiği pek çok mahkeme dosyasının ardından sahalara geri dönüyor. Şirket sahibi Henrik Fisker, kısa süre içinde yeni bir süper lüks otomobilin satışa sunulacağı yönünde ipuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Resmi açıklama nihayet geldi: Fisker EMotion, 17 Ağustos tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacak.

Otomobil taklidi yapan UFO, elektrikli motoruyla 650 kilometre menzil sunacak ve 260 kilometre/saat son hıza ulaşabilecek. Fisker EMotion, otonom araç mimarisine destek veren kamera ve sensörlerle donatılacak. Diğer teknik veriler ve donanımsal detaylar henüz ortaya çıkmış değil. Fisker EMotion, rakibi Tesla'nın üst düzey modeli Tesla Model S ile benzer şekilde fiyatlandırılacak. Kısacası otomobil "premium" sınıfta savaş verecek. Tesla Model S, 60.000 dolardan başlayan ve donanım seviyesine göre 70.000 dolara varan fiyatlarla Amerika'da satışta. Bu rakamları dikkate alırsak Fisker EMotion'un 60.000 dolardan ucuz olmayacağını söyleyebiliriz.