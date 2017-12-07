Fiyatı ile iPhone X'a 'Uygun Fiyatlı' Dedirten 5 Lüks Telefon!

iPhone X'un 6100 liralık fiyatı ile fazla pahalı olduğunu düşünüyorsunuz öyle değil mi? Bu lüks telefonları görünce iPhone X'a uygun fiyatlı bile diyebilirsiniz.

Apple’ın iPhone X’u 1000 dolardan satışa sunacağı haberi ilk duyulduğunda tüketicilerde büyük bir şaşkınlık oluşmuştu. Tabii ilk şok dalgası atlatılır atlatılmaz herkes paşa paşa 1000 doları ya da ülkemizdeki fiyatı ile 6100 lirayı verip yeni iPhone X’a sahip oldu.

Fakat bazı akıllı telefonlar için 1000 dolar yalnızca bir kenar süsü kalabiliyor. Lüks olarak tabir edebileceğimiz bazı telefonlar ne çerçevesiz ekranlara, ne Face ID’ye ne de çift kameraya sahip olmalarına rağmen inanılmaz fiyatlara satılabiliyor.

İşte iPhone X’un fiyatı ile yanına bile yaklaşamadığı 5 telefon:

1- Lamborghini Alpha One - 2 450 Dolar - 9800 TL

Geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürülen Lamborghini Alpha One, lüks İtalyan deri tasarımının altında Snapdragon 820, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunduruyor. Android Nougat ile çalışan cihazda yüksek kaliteli ön ve arka kameralara ek olarak Dolby Atmos hoparlörler bulunuyor.

2- Vertu Signature Touch - 10 800 Dolar - 43 200 TL

El işi olduğu söylenen bu akıllı telefon, Snapdragon 810 işlemcisinden gücünü almaktadır. Android işletim sistemi ile çalışan cihazda 21 megapiksellik 4K video kayıt destekli bir kamera bulunuyor. Bu lüks telefonun özel olarak hazırlanan zil sesleri, Londra Senfoni Orkestrası tarafından oluşturuldu.

3- Savelli Champagne Diamond - 57 000 Dolar - 228 000 TL

Lüks telefonların fiyatlarını belirleyen ana unsur tasarımları ve üzerinde bulunan mücevherlerdir. 2013 yılında tanıtılan Savelli Champagne Diamond bunun en iyi göstergesi. İsviçreli tasarımcı Alessandro Savelli tarafından tasarlanan cihaz 18 altın, 395 adet beyaz elmastan oluşuyor.

4- Dior Reveries Haute Couture - 102 557 Dolar - 410 000 TL

Dünyanın en büyük moda evlerinden biri bir akıllı telefon üretmek isterse ne olur? Hiçbir işe yaramayan 5 megapiksel kameralı, meraklısı olmayan için kaba tasarımlı bir akıllı telefon ortaya çıkabilir. Fakat bu telefonda 1539 adet elmas ve 46 adet inci olunca fiyatı inanılmaz boyutlara ulaşıyor.

5- Goldvish Le Million - 1 179 950 Dolar - 4 780 000 TL

Bu fiyata sahip bir akıllı telefonun teknik özelliklerinin ne olduğu zaten önemli değil. Zira telefona bu fiyatı verdiğinizde sizi Mars’a götürüp getirmesini bekleyebilirsiniz. Fakat bu cihaz yalnızca 18 karat beyaz altına ve 120 karat pırlantaya sahip. 2006 yılında bir Rus milyardere satılan bu cihazı elde tutmak bile yeterince rahatsız edici görünüyor.