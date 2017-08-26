Focus Features'tan Ücretsiz Sinema Geceleri Etkinliği

15. Yıldönümünü kutlayan Focus Features Studios, üç hafta üst üste üç farklı filmle Facebook Live'da ücretsiz sinema keyfi yaşatacak.

Focus Features 15. Yıl dönümünü kutlamak adına Facebook Live’da tuhaf, hüzün doğlu doğum günü partisi üçlüsü düzenleyecek.

Bunlardan ilki bu gece saat Türkiye saati ile 04.00’da yayınlanacak. Facebook hesabınıza girip Focus Feature’ın sayfasına giderek, 2004 yılı yapımı ‘The Motorcycle Diaries (Motosiklet Günlükleri)’ni ücretsiz olarak izleyebileceksiniz. Che Guevara biyografisine dayalı, 1950’li yılların başlarında çekilen filmde Gael Garcia Bernal başrolü oynuyor ve film, Guevara’nın CIA’in tam desteğiyle Bolivya hükümeti tarafından idam edildiği gerçeğine dair kısa bir dillendirme ile son buluyor.

İkinci parti 1 Eylül Cuma günü, yine saat 04.00’da gerçekleşecek. Bu parti esnasında 2005 yapımı ‘The Constant Gardener (Daimi Bahçıvan)’ adlı filmi izleyebileceksiniz. Başrolünü Ralph Fiennes’in oynadığı filmde Fiennes, karısı ilaç sanayinin düzenlediği bir komploya kurban giden İngiliz diplomatı ve botanik meraklısı bir karakteri canlandırıyor.

Üçüncü parti ise 8 Eylül Cuma günü 04:00’da gerçekleşecek. 2004 yılı yapımı ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Tertemiz Bir Anının Ebedi Parıltısı)’ film sizi, hayatınız boyunca acı çekmemek için sevdiğiniz insanları anılarınızdan silmeye sevk edecek.

Yayınlanacak filmleri başa alamıyorsunuz. Üstelik film bittikten sonra tekrar seyredilemiyor.