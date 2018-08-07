Fortnite 5.20 Güncellemesi Yepyeni Bir Silah İle Geliyor

7 Ağustos itibariyle gelen Fortnite 5.20 güncellemesi, oyuna yeni tatlar katmaya ve yarı otomatik silahların hegemanyasını ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

Fortnite oyuncularının yakından bildiği üzere oyunun dinamikleri istisnalar dışında genel olarak yarı otomatik (SMG) silahları daha avantajlı hale getiriyor. Her ne kadar başka silahlar konusunda yetenekli oyuncular da olsa bu tür silahlar standart oyuncular arasında bir hayli popüler. Yeni gelen güncelleme ile birlikte oyuna dahil edilen Çift Namlulu Pompalı Tüfek, yakın menzilin kralı olmak için geliyor. Tahmin edeceğiniz üzere iki mermi atışında bir yeniden doldurulması gereken silah (2 saniye), söz konusu yakın mesafe olduğunda düşmanlarınızı saniyeler içinde haritadan silmeyi vadediyor.

Tabii söz konusu böylesine yıkıcı bir silah olduğunda bu ölüm makinesine rastlamak pek de kolay olmayacak. Destansı ve Efsanevi versiyonları da bulunan tüfek; yer ganimetlerinde, sandıklarda, otomatlarda ve mühimmat desteklerinde bulunabilir olsa dahi diğer silahlara nazaran daha nadide ve zor bulunan bir parça olacak.

Yeni güncelleme ile gelen bir diğer önemli değişiklik ise yeni bir oyun modunu isaret ediyor. “Dengeli Fırtına” adı verilen yeni sınırlı süreli mod, 15 dakika boyunca durmadan daralan ve hangi noktada daraldığını görmek için sürekli takip edilmesi gereken bir sistemi getiriyor. Unutmadan bahsi geçen modda güvenlik çemberi bulunmuyor, gözünüzü haritadan ayırmazsanız iyi edersiniz!

Tüm bunların dışında birçok oyun içi düzeltme ve performans geliştirici yenilikler barındıran güncelleme, Fortnite’ın elini biraz daha güçlendirirken, oyuncuları eğlence anlamında daha da doyuracak.