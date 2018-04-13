Sık seyahat eden bir fotoğraf tutkunuysanız ya da fotoğraf çekmek için sürekli dağ bayır demeden geziyorsanız bu yazı tam da size göre.

Hiç tatile gittiğiniz zaman fotoğraf çekemediğiniz ya da istediğiniz gibi fotoğraflar çekemediğiniz oldu mu? Eğer sık seyahat eden bir fotoğrafçıysanız ya da tatilde çok iyi fotoğraflar çekmek istiyorsanız bu yazımız tam da size göre.

Mükemmel bir seyahat kamerasını arıyorken iki değişkeni ele alabiliriz: Hafif olması, aynı zamanda 'normal zamanlarda' çektiğimiz fotoğraflar kadar olmasa da çok iyi görüntü alabilmesi.

Bugünün popüler kameralarını inceleyecek olursak eğer, Sony’nin A7s veya Fujifilm X ‑ Pro2'nin çekim kalitesi ve diğer birçok özelliği gerçekten de takdir edilesi. Ayrıca dijital kameralarda bulunan sonsuz seçeneklerde en kusursuz çekimi yapmanızı ve görüntülerinizi incelemenizi kolaylaştırıyor. Ancak Leica'nın ekranı olmayan dijital 6K fotoğraf makinesini de listenize ekleyebilirsiniz.

Dilerseniz, bir klasik olan Canon Rebel 2000 de kullanabilirsiniz. Canon Rebel 2000'de otomatik odaklama, filmi ilerletmek için bir motor ve EF montajı ile bir dizi lens seçeneği bulunuyor. Bu kamerayla çekilen birkaç fotoğraf ise şu şekilde:

Pancake adı verilen lensler, cihazın hafif ve küçük olmasını sağlıyor. Kodak Portra 160 ile çekilmi bir fotoğrafsa şöyle:

Eğer siz de sık seyahat eden biriyseniz bu kamera modelleri tam size göre. Peki, sizin favori seyahat kameranız hangisi ya da hangi fotoğrafı en çok beğendiğiniz, lütfen, fikir ve önerilerinizle aşağıdan yorum olarak bizlerle paylaşın.