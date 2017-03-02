Erhan Kolbaşı: Uzaylılarla Buluşacağımız Tarih Çok Yakın!

'Galaktik Diplomasi' kitabında, dünya dışı uygarlıklarla buluşmamıza çok yaklaştığımızı söyleyen Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Erhan Kolbaşı, bu uygarlıkların dünya ekonomisini çökertebilecek potansiyelde olduklarını söyledi.

Habertürk’ten Ümran Avcı’ya konuşan Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı olan Erhan Kolbaşı, dünya dışı varlıklarla buluşmamıza artık çok az kaldığını söyledi. ABD’nin ve diğer ülkelerin UFO’ların varlığını gizlediklerini söyleyen Kolbaşı, şahsi düşüncesi olarak UFO’lar sanılanın aksine savaş değil, dünyanın geleceği için işbirliği istiyor.

NASA’nın bulduğu 7 yeni gezegenle aslında insanları Güneş Sistemi dışındaki yaşam olasılığına dair bilgileri içeren haberlere hazırladığını söyleyen Kolbaşı, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Dünya dışı uygarlıkların gezegenimizi istila etmek niyetinde olduklarına dair hiçbir bulgu yok. Bizden binlerce yıl ileri düzeydeki uygarlıklardan söz ediyoruz. Saldırganlık güdülerini çok önceleri geride bırakıp evrensel etik değerleri benimsemişler. Niyetleri olsaydı bunu çoktan uygularlardı. Dünyaya geliş amaçları büyük oranda pozitif motivasyon içeriyor."

Çernobil’deki nükleer kazasına dünya dışı varlıkların doğrudan müdahale ettiklerini söyleyen Kolbaşı, oldukça ilgi çekici açıklamalarda bulundu: "Dünya'yı ziyaret eden kozmik konuklar gezegenimizin ekolojisine çok önem veriyorlar. Çünkü dünyamız tür çeşitliliği ve genetik havuzun genişliği bakımlarından evrende nadir gezegenlerden bir tanesi. Dünyayı canlı bir kütüphane olarak görüyorlar. DNA örnekleri aldıklarını da biliyoruz. Nükleer gücü en ilkel düzeyde kullandığımızı ve ateşle oynadığımızı söylüyorlar. 1986'daki Çernobil nükleer kazasına doğrudan müdahalede bulundular ve 4 saat boyunca tesis personelinin gözleri önünde reaktörü soğuttular. 2011'de Fukuşima nükleer kazasında da reaktör üzerinde görüntülendiler."

Kozmik buluşmanın yaşanacağı tarihin çok yakın olduğunu ve bunun, insanlığın genel bilinç ortalamasını ne kadar çabuk yükseltebileceğine bağlı olduğunu söyleyen Kolbaşı, “Buluşma sonrası değişim iyi yönetildiği takdirde olağanüstü bir dünya bizi bekliyor. Teknolojide, tıpta, ruhsal büyümemizde, evren anlayışımızda eşi benzeri görülmemiş gelişmelere tanık olacağız. Bu değişim savaşları ve terörü de bitirecek. Yepyeni meslekler ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

Eski ABD başkanıyla yüz yüze görüştüler!

Dünya dışı bu varlıkların dünyadaki bazı önemli liderlerle yüz yüze görüştüğü kanısında olduğunu söyleyen Kolbaşı, "Sadece ABD ile iletişim kurmadılar. 1940- 50'lerde nükleer program geliştiren Sovyetler Birliği ile de temas kurduklarına dair önemli veriler var. Başkan Eisenhower'la 1954 yılında yüz yüze görüşme yaptılar" ifadelerini kullandı.