Samsung'un yeni Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonları, piyasaya sürüldüğü günden bugüne sektörde en çok konuşulanlardan. Çünkü tartışmasız bir biçimde oldukça iyiler! Şimdi de Samsung'un bu yeni amiral gemilerini tek elle kullanımı kolaylaştırmak için yapmanız gerekenleri anlatacağız!

Akıllı telefonlar arasında şimdiye kadar kullanıcılara sunulan en iyi telefon olduğu söylenilen, Samsung'un Galaxy S8'i %83 ekran – gövde boyutu oranıyla sınıfının en iyisi diyebiliriz. Telefon bu oranı, oldukça ince üst-alt çerçeve, kavisli kenarlar ve 18.5:9 en boy oranı ile sağlıyor. Yani cihaz dar ve uzun bir görünümde. Bu durum özellikle kısa parmaklı kullanıcıları biraz zorlayabilir. Ancak Samsung bu sorunun önüne geçmek adına, çoktan telefonun tek elle kullanımı kolaylaştırıcı bir arabirim sunmuş bile.

Tek elle kullanma modunu aktif edebilmek için öncelikle bildirim menüsünü sürükleyerek Settings (Ayarları) açmanız gerekmekte. Ayarlara girdikten sonra, Advance features (Gelişmiş ayarlara) giriyoruz; orada karşımıza One-handed mode (Tek elle kullanım modu) çıkıyor. Bu modu açarak; telefonumuzu tek elle kullanıma hazır hale getiriyoruz. Modu aktif hale getirdikten sonra ana menü tuşuna üç defa dokunduğumuzda ekran daha küçük bir hale geliyor ve daha kolay kullanılıyor. Ekranın sağ ve sol alt kenarlarında bulanan yön tuşlarına dokunarak sağ elle kullanacaksanız ekranı sağa, sol elle kullanacaksanız da sola yaslayabiliyoruz. Tek elle kullanım modunu gesture ve swipe olarak iki farklı şekilde kullanabilmekteyiz. İlki alt köşeden çapraz bir biçimde doğru hızlıca kaydırdığımızda diğeri ise ana menü tuşuna üç defa dokunduğumuzda açılmakta. Modu aktif hale getirmek ve telefonumuzu tek elle kullanmak işte bu kadar basit!