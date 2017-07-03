Game of Thrones'un Final Sezonundan Bomba Bir Haber Geldi!

Game of Thrones'un son sezonunun yalnızca 6 bölüm olması izleyicilerin canını sıkarken, yeni gelen haber herkesin gönlüne su serpecek cinsten: Son sezonda tüm bölümler 90 dakika olacak.

Game of Thrones’un 7. sezonu yakında başlayacak ve yalnızca 7 bölüm sürecek. Ayrıca dizinin son sezonda ise yalnızca 6 bölüm olarak veda edeceği biliniyor. Böyle hesaplayınca önümüzde yalnızca 13 bölüm olduğunu görüyor ve daha fazla hüzünleniyoruz. İyi veya kötü 7 seneden beri takip ettiğimiz efsane dizi, bütün takipçilerinin içerisinde derin bir boşluk bırakacak. İşte tam bu noktada içimizde oluşacak derin boşluğu giderir mi bilinmez ancak, final sezonunda yer alacak 6 bölüm hakkında hoş bir bilgi paylaşıldı.

Game of Thrones’da ses tasarımcısı olarak görev yapan Paula Fairfield, son sezonda yer alacak 6 bölümün her birinin 90 dakika olacağını açıkladı. Bunu normal uzunluktaki bölümlerle karşılaştırdığımızda sekiz veya dokuz stadart bölüm süresine ulaşacağımız anlamına geliyor.

Normal sezonlarda bazı bölümler hariç 55 dakikalık bölüm sürelerine zaten ulaşılmıştı. Bu süreler her sezonda ufak ufak kırılıyordu ancak, 7 bölüm yayınlayacak 7. sezonla birlikte dizinin bölüm sürelerinin arttığını görüyoruz. Genelde 55 dakikadan daha uzun bölümler göreceğimiz 7. sezonda final bölümü 81 dakika finalden bir önceki bölümde 71 dakika sürecek. Son sezonda ise her biri bir film uzunluğunda 6 bölüm izleyeceğiz.

Elbette Game of Thrones’un bizi terk etmesine üzülüyoruz, ancak en azından bu şekilde daha uzun süre diziyi izleyebileceğimizi öğrenmek yüzümüzde biraz olsun tebessüm yarattı.

Game of Thones'un 7. sezonu 16 Temmuz'da başlıyor.