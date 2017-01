Garip Fotoğraf Uygulaması Meitu, Cihazın Bilgilerini İzinsiz Olarak Topluyor!

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız garip fotoğraf düzenleme uygulaması Meitu, aradan çok geçmeden yine haber olmayı başardı. Ancak bu sefer garip özelliğiyle değil, gizlilik konusuyla gündeme geldi.

Meitu’yu kullanan bazı kullanıcılar, uygulamanın büyük miktardaki kullanıcı verisini harici IP adreslerine gönderdiğini ifade etti. Bunun üzerine uygulamanın Android sürümünün istediği izinlere bakıldığında ise tam ağ erişimi, ayarları değiştirme, kesin lokasyon, MAC adresi, lokal IP’nin de aralarında bulunduğu tam 23 izin istediği farkedildi.

Twitter kullanıcısı rekrom12, uygulamanın APK’yinin içinde analiz için cihaz hakkındaki bazı bilgileri gönderen bir kod keşfetti. Bu bilgiler; cihaz modeli, çözünürlük, Android sürümü, MAC adresi, IMEI ve daha fazlasını içeriyor. Başka bir Twitter kullanıcısı FourOctets ise uygulamayı birkaç farklı Çin merkezli IP adresine bağlayan ağ aktivitesini durdurduğunu iddia etti.

