Kimlik Sorgulamada Yeni Dönem: Tak-Bul Teknolojisi

Güvercinlik Jandarma Karakolu önünde jandarma ekipleri tarafından ‘takbul’ gözlükleriyle uygulama yapıldı. Türkiye’de sadece 10 adet olan takbul gözlükleri ile kimlik ve araç sorgusu yapan jandarma ekipleri saniyeler içerisinde sorgulamayı bitirdi.

Mobil hat üzerinden jandarmanın ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerini inceleyen gözlük; ehliyet, pasaport, kimlik kartı ile aranan suçlunun yüzünü eşleştirerek jandarma ekiplerinin işini çok daha kolaylaştırıyor.

Güneş gözlüğü şeklinde olan takbul gözlüğü insan yüzünü tanımlama özelliğine sahip. Görüntülü ve sesli olarak çalışabilen gözlük sayesinde kimlik sorgulaması ise 1 saniyede yapılıyor. Araç plaka sorgusu da yapabilen gözlük otomobil çalıntı ise plakanın o araca ait olup olmadığını, gerçek aracın başka bir marka olduğunu söylemek gibi teknolojik özelliklere de sahip.

Uygulama sırasında gözlükleri ilk defa gören bazı yolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2009 yılı başında ODTÜ Teknokent'de Savunma, Havacılık, Uzay ve Güvenlik uygulamalarına ve ihtiyaçlarına yönelik olarak faaliyetlerine başlayan SimBT tarafından geliştirilen gözlüklerin, pilot uygulama sonucunda başarılı olmasıyla tüm ülkede kullanılması bekleniyor.