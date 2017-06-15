Dünyanın önde gelen e-ticaret sitelerinden GearBest, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kararı nedeniyle Türkiye'de erişime kapatıldı.

Özellikle uygun fiyatlı ilginç teknolojik ürünler satmasıyla yurt dışı kaynaklı olmasına rağmen Türkiye'ye de teslimat gerçekleştiren GearBest, kısa süre içinde Türkiye'de de popülerliğini arttırmış hatta bazı yayıncılarla çeşitli reklam anlaşmalarına gitmişti. GearBest'in satışını gerçekleştirdiği ürünlerden bir tanesi de elektronik sigaraydı.

Ülkemizde de gittikçe elektronik sigaraya artan ilgiyle birlikte GearBest, Türkiye'deki e-sigara kullanıcıları için bir satış kanalı haline gelmişti. Özellikle elektronik sigaranın zararlarıyla ilgili duyulan endişe de yurt dışında getirilecek bu elektronik sigaraların riskli olacağı yönündeydi. Muhtemelen elektronik sigara satışıyla ilgili olduğunu düşündüğümüz bir nedenle GearBest, TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU'nin 05-04-2017 tarih ve 12858 sayılı kararı doğrultusunda Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellendi.

Öte yandan her ne kadar GearBest'in direkt olarak elektronik sigara satışı nedeniyle yasaklandığına dair net bir açıklama olmasa da Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile GearBest arasındaki tek bağlantı noktasının elektronik sigaralar olduğu söylenebilir. Ayrıca GearBest'in yasaklanmasıyla 'Türkiye'de elektronik sigara kullanımı yasaklanacak mı?' soruları akıllara gelse de bununla ilgili henüz hiçbir bilgi mevcut değil.