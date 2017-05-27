Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi Nokia 9'da 8GB RAM Olacak!

Geekbench testi aracılığıyla ortaya çıkan bilgilere göre Nokia'nın üst seviye modeli Nokia 9'da 8GB RAM'e yer verilecek.

Uzun yıllar sonra HMD Global çatısı altında Nokia 3, 5 ve 6 modelleriyle telefon dünyasına geri dönen Nokia'nın amiral gemisi olacak Nokia 9 isimli modeli üzerine bir süredir çalıştığını biliyorduk. Ortaya çıkan sızıntılarla birlikte hemen hemen birçok özelliğini öğrendiğimiz Nokia 9 modelinin şimdi de bellek miktarı ortaya çıktı.

Geekbench testi aracılığıyla ortaya çıkan bilgilere göre HMD Global tarafından üretilen ancak henüz marka ve model ismini göremediğimiz Nokia 9 modeli, 8GB RAM ile birlikte geliyor. Bunun dışında Geekbench verileri, telefonun Qualcomm tarafından üretilen güçlü bir işlemciyle ve Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle piyasaya çıkacağını bizlere gösteriyor.

Şimdilik Snapdragon 835 işlemcisi ve 8GB RAM ile birlikte gelerek tam anlamıyla bir canavar olacak yeni Nokia modelinin adı Nokia 9 olarak beklense de Nokia'nın tekrar Apple ve Samsung gibi firmalarla rekabet edebilmek için kendine amiral gemisi sınıfında yer alacak bir seri başlatması bekleniyor. Yeni model Nokia 9 mu olacak yoksa farklı bir isimle mi gelecek bilemiyoruz ama tek bildiğimiz şey, yeni Nokia modeli yılların Nokia'sının başarısını aratmayacak.