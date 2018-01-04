Lotonun Size Çıkmasından Daha Olası 10 Ütopik Olay!

Milli Piyango, Süper Loto ya da diğer şans oyunlarını tutturmak pek çok kişinin hayallerini süslemektedir. Fakat matematiksel olarak bunun gerçekleşmesi, pek çok olanaksız gibi görünen olayın gerçekleşmesinden daha düşük ihtimallidir.

Her yıl başı olduğu gibi bu yıl başında da milyonlarca kişinin hayallerini Milli Piyango yıl başı özel çekilişi süsledi. Özellikle bu yılki ikramiyenin 61 milyon TL olduğu açıklandıktan sonra biletlere olan ilgi daha da arttı.

Fakat gerçekçi olmak hayat kurtarır. Matematiksel olarak milli piyango ya da diğer şans oyunlarını kazanma ihtimaliniz pek çok ütopik görünen olayın gerçekleşme ihtimalinden daha düşüktür.

Bu nedenle 8. kez devreden 17 milyon 806 bin TL’lik Süper Loto ikramiyesine yönelmeden önce gerçekleşme ihtimalinin Süper Loto’dan daha yüksek olduğu şeylere bir göz atın: