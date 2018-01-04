Lotonun Size Çıkmasından Daha Olası 10 Ütopik Olay!

Her yıl başı olduğu gibi bu yıl başında da milyonlarca kişinin hayallerini Milli Piyango yıl başı özel çekilişi süsledi. Özellikle bu yılki ikramiyenin 61 milyon TL olduğu açıklandıktan sonra biletlere olan ilgi daha da arttı.
Fakat gerçekçi olmak hayat kurtarır. Matematiksel olarak milli piyango ya da diğer şans oyunlarını kazanma ihtimaliniz pek çok ütopik görünen olayın gerçekleşme ihtimalinden daha düşüktür.
Bu nedenle 8. kez devreden 17 milyon 806 bin TL’lik Süper Loto ikramiyesine yönelmeden önce gerçekleşme ihtimalinin Süper Loto’dan daha yüksek olduğu şeylere bir göz atın:
- 1- Bir süper modelle sevgili olmanız - 88 binde 1 ihtimal
- 2- Film yıldızı olmanız - 1 milyon 505 binde 1 ihtimal
- 3- Dördüz olarak dünyaya gelmeniz - 13 milyonda 1 ihtimal
- 4- Astronot olmanız - 12 milyon 100 binde 1 ihtimal
- 5- Bindiğiniz uçağın düşmesi - 11 milyonda 1 ihtimal
- 6- Solak hastalıklarından birine yakalanıp ölmeniz - 4 milyon 400 binde 1 ihtimal
- 7- Küvette boğulmanız - 840 binde 1 ihtimal
- 8- Pokerde ilk elde 'royal flush' çıkması - 649 bin 1 ihtimal
- 9- Cinayete kurban gitmeniz - 18 binde 1 ihtimal
- 10- Bir yazarsanız New York Times'ın 'çok satanlar' listesine girmeniz - 220'de 1 ihtimal