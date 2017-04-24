3000 Derece Sıcaklığında Yeni Bir Aurora Türü Bulundu!

Aurora araştırmacıları yeni bir aurora türü buldu. Biraz fazla sıcak olan bu türe "Steve" ismi verildi.

Gece gökyüzüne baktığımızda, yıldız ışıkları dışında pek fazla gök cismine rastlamayız. Bunun birden çok sebebi bulunuyor; en önemlisi ise dünyanın yaşam alanı bölgelerindeki ışık kirliliğinin, gökyüzünün muhteşemliğini görmemizi engellemesi.

Kutup ışıkları olarak adlandırılan muhteşem “aurora” ışıkları, birçok fotoğrafçının hayallerini süslüyor. Bir grup aurora meraklısı, gökyüzünde yeni bir “aurora” ışık türü buldu ve buna “Steve” ismini verdi.

Kanada Calgary Üniversitesi’nden Eric Donovan, bir Facebook grubunda paylaşılan fotoğraflara denk gelerek yeni ışık türünü tespit etti. Donovan, ışık türünün daha önce kataloglanmamış olduğunu fark etti. Amatör grup bu ışığa proton yayı diyordu ancak Donovan, proton auroraları görünmez olduğu için böyle bir şeyin olmayacağını düşündü. Yapılan testlerde, atmosferin yüksek bölgelerinde hızlı akan gazın sıcak akımı olduğu ortaya çıktı.

Avrupa Uzay Ajansı(ESA), Dünya yüzeyinin 300 kilometre üzerini ölçmek için cihazlar yolladı ve havanın sıcaklığı gibi birçok özelliği öğrendi. Havanın sıcaklığı, gaz akımının dış tarafından daha sıcak olacak şekilde, 3000 derece olarak bulundu.

Steve ismi ile adlandırılan gaz akışı, 25 km’lik alanda saniyede 6 km/s’de akıyordu. Bu hız, tüm auroranın havasından 600 kat daha hızlıydı.

İsmi Steve olarak belirlenen aurora, dünyamızın sandığımızdan çok fazla muhteşemliklerle dolu olduğunu ve bunu yaparken bizi korumak için elinden gelen her şeyi yaptığını gözler önüne seriyor.