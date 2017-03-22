Scarlet Johansson'un baş rolünde oynadığı anime uyarlaması Ghost In The Shell'in ilk 5 dakikası yayınlandı.

Japon animeleri arasında son derece keskin filmler çıkabiliyor. Anime tarzını sevmeyen birçok insanın bile sevdiği anime filmlerinin olduğu bir gerçek. Bunlar arasında ön plana çıkan bazı yapımlar varken, günümüze kadar birçok anime filmi Hollywood tarafından vizyona girdi. Bunların çok büyük başarılar yakalayamadığını söylemek zorundayım, ancak yine de 31 Mart 2017’de ülkemizde vizyona girecek Ghost In The Shell (Kabuktaki Hayalet) filminden umutluyum. Filmin yapımcılığını Paramount Picture yapıyor. Film bizleri, çok farklı bir dünyaya götürecek.

Dünyanın en iyi animelerinden birisi olarak gösterilen Ghost in the Shell’in Hollywood versiyonu filminin ilk 5 dakikası yayınlandı. Fütüristtik bir evrende geçen filmin başrolünde Scarlett Johansson oynuyor. Videonun ilk 1.5 dakikasına baktığımızda bir cyborg polisini canlandıran Scarlett, role son derece yakışmış gözüküyor.

Özellikle filmin geçtiği şehrin ve atmosferin çok güzel gözüktüğünü söylemem gerekiyor. Kabuktaki Hayalet, 31 Mart 2017’de Türkiye’de yayınlanacak.