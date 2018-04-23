Google, Avengers: Infinity War'ın Tarihi Yanlış Gösteriyor

Avengers: Infinity War 27 Nisan'da vizyona girecek. Tüm hayranların merakla beklediği yapımın çıkış tarihi Google'da ise ABD kullanıcıları için 23 Nisan olarak gösteriliyor.

Marvel'in merakla beklenen filmi Infinity War'ın çıkış tarihini bilmeyen ve öğrenmek için Google'da arama yapan kullanıcılar, yanlış bir cevap ile karşılaşıyor. tüm dünyada aynı anda, 27 Nisan'da gösterime girecek olan yapımın Google'a göre vizyona gireceği tarih 23 Nisan. Ancak aslında bu ufak yanlış anlaşılmanın mantıkı bir açıklaması var.

Filmin 23 Nisan'da Los Angeles'da bir prömiyeri yapılacağı bilgisi vardı ve muhtemelen Google bu bilgiyi yanlış bir ifade ile filmin çıkış tarihi olarak sundu. Ülkemizde yapılan arama sonuçlarında böyle bir hata ile karşılaşılmıyor. Eğer arama yaparsanız çıkış tarihinin 27 Nisan olarak verildiğini görürsünğz ancak ABD'li izleyiciler için bu yanlış bilgi muhtemelen hayal kırıklıklarına sebep olmuştur.

Google'ın neden böyle bir hata yaptığı tam olarak bilinmiyor ancak geçmişte de bazı yanıltıcı bilgi yayınlama olayları yaşandığı için benzer hatalar yaşanmaya devam ettikçe durum da haliyle tepki çekiyor. Sorun gelen yorumlara göre hala düzelmiş değil ancak durum gündeme gelmiş durumda ve yakın zamanda hatanın düzeltileceği düşünülüyor.