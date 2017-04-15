Geçtiğimiz hafta Google'da '3. Dünya Savaşı' ile ilgili aramalar yaptıysanız, yalnız değilsiniz!

Google Trends'den gelen veriler, ABD Başkanı Trump'ın yakın tarihli askeri operasyonları yüzünden, dünyanın dört bir yanından insanların "3. Dünya Savaşı" hakkında konuştuğunu ortaya koymakta. Verilere göre, 3. Dünya Savaşı hakkındaki aramalar, Trump'ın Suriye'de en az 70 sivilin hayatını kaybettiği, kimyasal silah saldırısının düzenlendiği 7 Nisan tarihinden bu yana oldukça artmış durumda.

Geçtiğimiz 30 günlük verilerin bulunduğu görselden görebileceğimiz gibi, aramalar saldırı sonrası ortaya çıkmış olsa da; sonraki günlerde de nispeten artmış durumda. Trump savaş planları yapıyorsa da yapmıyorsa da, insanlar yaklaşmakta olan bir 3. Dünya Savaşı mı var endişesiyle Google'da "Savaşa mı giriyoruz?", "3. Dünya Savaşı başladı mı?" aralamarını yapmaktalar.

Arama parametrelerini Ocak ayına kadar genişlettiğimizde, bu tarz aramaların ilk kez Trump'ın başkan oluşuyla artış gösterdiğini görebiliyoruz.

Geçtiğimiz perşembe günü de, ABD'nin Afganistan'a "Tüm Bombaların Anası" olarak bilinen, GBU-43/B bombası atması sonucu, 36 IŞİD mensubu militanın öldürüldüğü bildirilmişti. Dolayısıyla, ABD askeri operasyonlarını sürdürdüğü takdirde aramalardaki artışın sonu gelecek gibi de görünmemekte. Geçtiğimiz beş yıllık süreç incelendiğinde, Paris'te Kasım 2015'te gerçekleşen terör saldırılarının ardından Google'da "3. Dünya Savaşı" ile ilgili aramalar artış gösterdiği gözlemlenebiliyor.

Dünyanın dört bir yanından insanların, Trump'ın ABD Başkanı seçildiğin tarihten beri, Google'a savaş halinde olup olmadığımızla ilgili "Neler oluyor?" ve "Trump bir salak mı?" sorularını yöneltmekte olduğu görülüyor.



