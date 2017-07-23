Google Duo, Video Aramalarında Ne Kadar İnternet Kullanıyor?

Google'ın geliştirdiği görüntülü konuşma uygulamasının ne kadar internet kullandığını uygulamanın teknik lideri Justin Uberti açıkladı.

Google’ın geliştirmiş olduğu görüntülü konuşma uygulaması olan Google Duo, marketlerde yerini alır almaz Amerika’daki Google Play’de ücretsiz en iyi uygulamalar listesinde birinci sıraya oturmuştu.

Google Duo'nun daha fazla ülkede performansını ve kullanılabilirliğini artırdığını duyurduktan sonra, uygulamanın Teknik Lideri Justin Uberti'ye hücresel şebekelerde ne kadar veri kullanıldığı soruldu. Uberti, Duo’nun dakika başına 8 MB kadar veri kullandığını söyledi.

Bunun yanında küçük bir hesap ile dakikada 8 MB ile 15 dakikalık bir görüntülü görüşme ile 120 MB’ın üzerine çıkıyorsunuz. Uberti bunun orta kalite bir Netflix videosuyla hemen hemen aynı miktarda olduğunu söylüyor.

