Google Haritalar Ücretsiz Hediyeler Dağıtıyor!

Geçtiğimiz üç yıl boyunca Google, Yerel Rehberler programı ile kullanıcılarına hediyeler dağıtıyordu. Şimdi ise Yerel Rehberler programı aracılığı ile Google Haritalar da, kullanıcılarına çeşitli avantajlar sağlamaya başladı.

Google Haritalar, yeterli restoranı puanlamanız veya yerel etkin noktalarda yeterince fotoğraf yüklemeniz halinde, size indirimli dijital film kiralamadan tutun, üç ücretsiz Google Play Müzik içeriğine kadar çeşitli ödüller kazanabilme şansı sunuyor. İşin içine ücretsiz ve ödül kavramlarını sokan uygulama, tahmin edersiniz ki sonucunda birçok kullanıcı kazanmayı da hedeflemiş durumda.

Google Haritalar şimdilerde, indirimli sinema biletlerini vermek için Atom Tickets ile ortaklı kurmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda şansı yaver giden kullanıcılar, istenilen görevleri yerine getirmeleri sonrası tiyatro biletlerinde 5 dolar’a kadar indirim kazanabilecekler. Sınırlı bir süre için uygulamaya sunulan yöntemin 3 Haziran’da sona ereceğini de söylemek isteriz.

Sorun şu ki, Google bu ödül için tam olarak sizden ne istediğini şimdilik gizli tutuyor. Ancak Android Police’nin açıklamasına göre, şu anlık durumun kesintiye uğraması mümkün olduğundan Google net bir açıklamada bulunmamıştı. Bu noktada şanslı kullanıcıların, ödülü aldıkları kesinleştikten sonra Atom Tickets uyulamasını yüklemeleri ve promosyon kodunu girmeleri bekleniyor. Şu anlık uygulamanın ülkemizde kullanılıp kullanılmayacağı bilinmemekle birlikte, kullanılırsa büyük ilgi göreceği düşünülüyor.