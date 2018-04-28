Google hesabınıza ve bazı önemli bilgilerinize erişmesine izin verdiğiniz birçok uygulama var. Zamanla bu uygulamaları kullanmayı bıraksanızda, uygulamalar hesap bilgilerinizi kullanmaya devam ediyor olabilir.

Özellikle son dönemde Facebook ile gündeme gelen veri gizliliği ihlallerinden sonra, kullandığımız uygulamaların hangi bilgilerimize erişme ve kullanma izni olduğu konusu oldukça önemli hale geldi. Yaşanan olaylar sebebi ile gözler Facebook'un üzerinde olsa da, aslında Googlee hakkımızda Facebook'tan çok daha fazla şey biliyor olabilir.

Yeni bir internet sitesine, foruma ya da bir uygulamaya giriş yaparken daha pratik olduğu için hemen herkes yeni formlar doldurmak yerine Google ile giriş yapma seçeneğini seçiyor. Bu seçenek ise o uygulamaların Google hesabımızda yer alan birçok bilgiye erişmesine izin veriyor ve bu bilgiler arasında paylaşmak istemediğiniz bilgiler de yer alıyor olabilir.

Ancak bu uygulamaları ve kullandıkları bilgileri gözden geçirmenin çok basit bir yolu var. Google Hesabım sayfasını ziyaret ederek 'oturum açma ve güvenlik' kısmında yer alan 'hesaba erişimi olan uygulamalar' seçeneğine tıklarsanız, uygulamaları ve erişebildikleri bilgilerin bir listesi ile karşılaşacaksınız. Karşınıza çıkan sayfa size bu uygulamaların kullandıkları bilgileri yönetme ve artık kullanmadıklarınızı kaldırma imkanı sağlayacaktır.