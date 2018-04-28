Google'ın üzerinde çalıştığı yeni işletim sistemi Fuchsia, Android uygulamalarını çalıştıracak. Böylece uygulama derdini ortadan kaldıracak olan Google, yeni işletim sistemini kullanıcılara kolayca benimsetebilecek.

Google, Fuchsia adında bir işletim sistemi geliştiriyor. Hem mobil hem de bilgisayar platformu için kullanılabilecek olan Fuchsia hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz perşembe günü XDA Developers forumundaki bir üye, Google Fuchsia'nın Android uygulamalarını destekleyeceğini iddia etti. Android geliştiricilerinin Fuchsia için ekstra bir çaba harcaması gerekliliğini ortadan kaldıran bu durum, platformun geleceği için kritik bir önem taşıyor. Yani Fuchsia, Android'e alternatif bir işletim sistemi olarak tanıtılsa bile hiçbir zorluk çekmeyecek.

Akıllı telefon üzerinde Google Fuchsia

Uygulama geliştiricilerinin, popüler olmayan işletim sistemleri için uygulama çıkarma konusundaki isteksizliği ortada. Microsoft'un 2017 yılının sonunda fişi çekilen Windows Phone ise bunun en büyük örneği. Kullanıcı sayısı oldukça az olan Windows Phone için, geliştiriciler uygulama yapmayı neredeyse bırakmıştı. Uygulama olmadığı için de telefonu satın alan kitle iyice azaldı, bir nevi kısır döngü oluştu diyebiliriz.

Google'ın yeni işletim sistemi Fuchsia, Android uygulamalarını desteklemediği takdirde Windows Phone'un kaderini paylaşabilir. Google da bu durumun farkında olacak ki, yeni işletim sistemine Android uygulamalarını aynen getirecek.

Google Fuchsia kullanan bir laptop

Fuchsia'nın ne amaçla kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil. Bu yılın başlarında ortaya çıkan bir video; Fuchsia'nın akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarda ortak olarak çalışabilecek bir işletim sistemi olduğu bilgisini bizlere vermişti. Google'ın yeni işletim sistemi Fuchsia, henüz gizemini korusa da Google tarafından gizlenen bir proje değil. Google'ın Android geliştirme başkanı Dave Burke, Fuchsia'yı "erken aşamada deneysel bir proje" olarak nitelendirmişti.