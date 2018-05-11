Google'ın yeni güncellemeler yaptığı Google Lens, artık Pixel harici bazı cihazlarda da kameraya entegre olarak kullanılabilir hale geldi.

Birkaç gün önce gerçekleştirilen I/O Geliştirici Konferansı'nda Google, Google Lens'in yeni sürümünü beta olarak kullanıma açtı. Telefon kameranızı çeşitli objelere yönelterek, yönelttiğiniz şeylerle ilgili bilgiler edinmenizi sağlayan Google Lens; artık sadece Pixel cihazlar için erişilebilir olmaktan çıkıyor. Google Lens'i kendi kamera uygulamasına dahil eden telefonlardan birine sahipseniz, kamerayı açıp sağ alttaki simgeden Google Lens'i aktifleştirebilirsiniz.

Hangi cihazlar Google Lens'i destekliyor?

Başlangıçta yalnızca Google Pixel ve Pixel 2 modellerinde kameraya entegre Google Lens erişimine sahipti. Şimdi ise Google Lens'e gelen güncelleme sayesinde, 10 farklı cihaz için bu özellik kullanılabilir oluyor. Şimdilik bu cihazların sadece üreticilerini açıklayan Google, hangi modellerin bu güncellemeyi alacağını henüz açıklamadı. Google tarafından paylaşılan üreticiler ise şu şekilde: LG, Motorola, Xiaomi, Sony Mobile, HMD/Nokia, Transsion, TCL, OnePlus, BQ ve Asus.

Google Lens'i kullanmak için sadece bu 10 cihazdan birine sahip olmak zorunda değilsiniz. Bahsi geçen cihazlar, kamera uygulamasına entegre olarak Google Lens kullanabilecek. Diğer Android cihazlar ise Google Fotoğraflar uygulaması üzerinden Google Lens'e erişebilir.

Google Lens neleri algılayabiliyor?

Google Lens; kıyafetleri, kitapları, binaları, bitkileri, hayvanları ve sanat eserlerini tanıyabiliyor. Tanımlayabildiği nesnelerle ilgili çeşitli bilgiler sunan Google Lens, yakında herhangi bir müzik posterini gördüğünde o müziği çalma gibi özelliklere de kavuşacak. Herhangi bir sinema salonunu gösterdiğinizde, seans saatlerini gösterebilme gibi farklı özelliklerin de geleceği Google Lens; ilerleyen dönemde hayatımızın önemli bir parçası haline gelebilir.

Google Lens ve Haritalar arasında da bir geçiş oluşturmayı planlayan Google, sokak görünümüne AR özelliği ekleyerek gerçek zamanlı gezinme deneyimi sunacak. Google Lens'in bu bahsettiğimiz özellikleri ise önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulacak.