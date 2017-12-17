Google Pixel 2 XL'de, Parmak İzi Algılama Süresi Sorunu

Google'ın en yeni cihazı Pixel 2 XL'nin bazı kullanıcıları, Aralık ayında dağıtılan 8.1 güncellemesinden sonra parmak izi sensöründe yavaşlama olduğunu öne sürdüler.

Google tarafından piyasaya sürülen ve kamera performansıyla oldukça beğenilen Pixel cihazlarına Nexus'larla birlikte Aralık ayında Android Oreo 8.1 güncellemesi dağıtılmıştı. 8.1'in piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Pixel 2 XL'nin bazı sahipleri , telefonun parmak izi algılayıcı performansının 8.0 ile karşılaştırıldığında yavaş kaldığına yönelik şikayetlerini Google'ın resmi destek forumuna sundu.

İlk şikayete göre ekranı açmak için sensörün kullanılmasıyla bir saniyeye yakın bekleme yaşandığı kaydedildi. Daha sonra birçok kullanıcı ilk şikayete benzer sorunlar bildiren şikayette bulundu. Bazı kullanıcılar da parmak izi sensörünün yavaşlığına ek olarak güç düğmesinin ekranı açma süresinde de yavaşlamalar olduğunu belirtti.

Google tarafından yapılan açıklamada da, ekibin bu sorundan haberdar olduğu belirtilerek, hata raporlarında belirtilen hususların en alt seviyeye indirilmesi çalışmaların yapılacağı söylendi.