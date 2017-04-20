Google Play yeni güncellemesi ile birlikte telefonlarınızda bahar temizliği yaptıracak. Telefonunuzda yer alan kullanmadığınız uygulamaları gösterecek Google Play, bu sayede hafızanızı da önemli ölçüde rahatlatacak.

Google, milyonlarca uygulama, oyun, kitap ve filmin bulunduğu Google Play için yeni bir güncelleme çıkardı. Telefonunu uzun süredir kullanan birçok kullanıcı bileceklerdir ki, telefonlar belirli sürecin ardından bir çöplük halini alabiliyor. Oynamak için indirdiğiniz ama asla oynamadığınız oyunlar, çok büyük umutlarla indirdiğiniz ancak fırsat bulamadığımız sosyal ağ platformları gibi birçok “çöp” uygulama yer alıyor. Burada uygulamalara kötü demekten ziyade size hitap etmeyen ve aylarca kullanmadığınız uygulamaları ortadan kaldıracak olmanız için bu başlığı kullandığımı belirtmek istiyorum.

Google Play, yeni güncelleme ile bunun ötesine geçmeyi hedefliyor. Bundan sonra yüklü uygulamalar ve güncellemeler ayrı bir bölümde yer alacak. Bu alanı alfabetik, son güncellenme tarihi, boyut ve en önemlisi son kullanım sırasına göre listeleyebiliyorsunuz.

Bu listelenen uygulamalar, hangi uygulamaları aktif kullandığınızı, hangilerini ise aktif kullanmadığınızı gözler önüne seriyor. Google Play’in son zamanlarda gelen en başarılı güncellemelerinden birisi olduğunu düşündüğümüz güncelleme sayesinde, telefonunuzda boşu boşuna tuttuğunuz uygulamaları kaldırarak hazır bahar da gelmişken bir bahar temizliği yapabileceksiniz.