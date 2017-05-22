Google, Suriyeli Mülteci Krizine İlişkin Özel Bir Site Açtı!

Uluslararası bir soruna dönüşen Suriyeli mülteci krizi, dünya gündeminde kendine her geçen gün daha fazla yer buluyor. Kriz hakkındaki son detaylı çalışma, Google ve Birleşmiş Milletler ortaklığıyla yapıldı.

BM Suriye Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından yapılan basın açıklamasına göre, "Suriye için arama" sitesi pazartesi gününden bu yana hizmet vermeye başladı ve belirli ülkelerde Google ana sayfasında yer alacak. Proje, aynı zamanda mülteci krizi ile ilgili en çok sorulan 5 soruya yanıt vermeyi amaçlıyor.

BM Mülteci Yüksek Komisyonu Üyesi Filippo Grandi, proje hakkında şu sözleri dile getirdi: "Bu proje ile Suriye'yi araştırıp mülteciler hakkındaki efsaneleri ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Ayrıca günümüzün en büyük insani trajedisine yakından bakabileceğiz."

Söz Konusu 5 Soru Şu Şekilde:

Suriye savaş öncesi nasıldı? Suriye'de neler oluyor? Mülteci kimdir? Suriyeli mülteciler nereye gidiyorlar? Suriyeli mültecilere nasıl yardım edebilirim?

Soruların kapsamlı cevaplarıyla bilrlikte, Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan mülteci ajansının Searching for Syria araştırmasıyla elde edilen veriler sunulacak. Ayrıca, savaş öncesinde ve sonrasında çekilen Google Earth görüntülerinin yanı sıra, çatışma sırasında hasar gören veya yok edilen antik kentlerin 360 derecelik videolarını izlemek mümkün olacak.

Şuradan ulaşabileceğiniz internet sitesi şu anda İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde hizmet veriyor. Yakında Arapça başta olmak üzere bir çok dil desteğinin de geleceği söyleniyor.