Google Takvim Web Arayüzü Güncellendi

Google'ın organizasyon ve düzenleme servisi Takvim, web arayüzünde bir takım güncellemeler yaparak işletmelerin beğenisini kazanmaya çalışıyor.

Google'ın platformlar arasında kesintisiz çalışmaya izin veren ve hızlı ve detaylı bir şekilde gün, hafta, ay ve yıl planı yapmaya olanak sağlayan Google Takvim, Web arayüzünde bir kaç değişikliğe gitti. Değişiklikler daha çok işletmeleri platformu kullanmaya çekmek üzere yapılmış gibi görünüyor.

Mobil uygulamasından bir kaç özelliği gopçikleyen Takvim, yeni versiyonunda G Suite desteği de kazanıyor. Bu destek sayesinde işletmelerdeki yöneticiler istedikleri gibi toplantı odaları oluşturabilecekler. Bu odalar, işletmelerinde gerçekten yer alan ekipmanların listesini, nerede olduklarını ve katılımcıların görünmesine imkan sağlayacak. Bunun anlamı, bir çalışan Takvim üzerinde önceden ayarlanmış bir toplantı gördüğünde işaretçisini bu toplantının üzerine getirecek ve bahsettiğimiz tüm bilgiler görebilecek.

Eklenen özelliklerin bir diğeri de davet sistemine dahil oldu. Önceden davetleri sadece düz metin olarak gönderebilirken artık işletme yöneticileri bu davetleri zengin metin olarak biçimlendirebilecek, yani kalın, italik vb. şekil işler yapabilecekler. Aynı zamanda zengin metin derken tek eklenen şey görsellik değil, aynı davetlere interaktif linkler de eklenebilecek.

Bunlar dışında önemli denilebilecek bir diğer özellik de birden çok takvimi yan yana dizerek görüntüleyebilmek diyebiliriz. Bu özellik ile asistanlar muhtemelen rahat bir nefes alacaktır, tabi Google takvim kullanıyorlarsa.