Google, ABD ve İngiltere'nin ardından küresel anlamda rehabilitasyon merkezi reklamlarını kaldıracağını açıkladı.

Yasadışı uyuşturucu kullanımı tüm dünyada artış göstermeye devam ediyor. Her ne kadar ülkeler bu konu üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştirseler de hem uyuşturucu maddelerin kullanımının önüne geçilemiyor hem de bu maddelerin kullanım yaşı her geçen gün düşüyor. Ülkemizde de özellikle sentetik uyuşturucuların kullanımı giderek artıyor. Hal böyle olunca bu maddelerden kurtulmak isteyen birçok kişi Google aracılığıyla rehabilitasyon merkezlerini arama yoluna gidiyor. Ancak Google, bu rehabilitasyon merkezlerinin bazı aldatıcı taktikler kullandığını ve bu işi bir endüstri haline getirdiklerini farketti ve bu kurumlardan gelen reklamları yasakladığını duyurdu.

Google aylarda bağımlıları tedavi etmek için kurulan bazı naylon şirketlerin, havale yoluyla binlerce dolar para kazandığını ve karşılığında hiçbir hizmet vermediklerini keşfetti. Aynı taktiğin İngiltere'de de uygulandığını gören Google, reklamları geri çekmişti.

Şimdi, Google, TechCrunch'a yaptığı açıklamaya göre, bu askıya alma işlemini daha da genişletmeyi ve reklamları küresel bir şekilde iptal edeceklerini duyurdu. Google tarafından yapılan açıklamada, tüm bağımlılık tedavi merkezi kategorisinde küresel olarak reklamları askıya almaya karar verdik ifadeleri kullanıldı.