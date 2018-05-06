Youtube CEO’su Susan Wojcicki’nin açıklamalarına göre aylık 1.8 milyar kayıtlı kullanıcıya sahip olan Youtube, düzeni sağlamak için tam 10.000 yeni moderatör ile anlaşmaya vardı.

Youtube CEO’su Susan Wojcicki’nin açıklamalarına göre şu sıralar aylık ortalama 1.8 milyar kayıtlı Youtube kullanıcısı mevcut. Geçtiğimiz Haziran ayında 1.5 milyar gibi devasa bir rakama ulaşan Youtube, her geçen gün durdurulamaz şekilde popülerliğini arttırmaya devam ediyor.

Broadcast etkiliğinde konuşan Wokcicki, Youtube’un aylık kullanıcı sayısının 300 milyon gibi devasa bir rakama çıktığını ve bunun yansıması olarak aylık kayıtlı kullanıcısı sayısının 1.8 milyar gibi inanılmaz bir seviyeye geldiğini duyurdu. Ancak işin daha da etkileyici olan tarafı ise bu rakamın Youtube’u üye olmadan kullanan kullanıcı sayısına dair bir bilgi içermemesi diyebiliriz. İşin içine bu tür bir rakam da dahil edilirse alınacak sonuç gerçekten akıl almaz bir rakam olacaktır.

Bu olayın ışığında hedeflerini daha da büyüten Youtube, yeni bir istihdam oluşturarak tam 10.000 moderatörü bünyesine kattı. Özetlemek gerekirse, bahsi geçen ekstra 10.000 moderatör, yayınlanan videoları manuel olarak inceleyecek ve sisteme dair uyumsuzluklar yakaladığı içeriklerde daha titiz bir şekilde düzenlemeye gidebilecek. Bununla da yetinmeyen Youtube, öğrenebilen yapay zeka desteği ile politika ve kılavuzlarına uymayan içerikleri yakalamak konusunda daha sıkı önlemler almaya devam edecek. Kalabalığın getirebileceği potansiyel karmaşaları sıkı bir şekilde kontrol altında tutmak isteyen Youtube, bu hamlesiyle başarıya oldukça yakın görünüyor.

Her dakika 400 saatlik içerik yüklenen Youtube’un yeni moderatör kadrosu ve yapay zeka desteğiyle düzeni sağlayıp sağlayamayacağını bize zaman gösterecek. Fakat bir gerçek var ki Youtube, kullanım yaygınlığı konusunda küçük bir kar topundan dev bir çığa dönüşürcesine büyüme devam ediyor.