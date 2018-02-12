Hakkında bazı komplo teorileri olan ve 'YouTube'un Andy Warhol'ü' olarak adlandırılan bu gizemli genç sanatçının 250 milyon takipçisi var. Üstelik yaşını da söylemekten imtina ediyor.

Poppy, 'internetten' olduğunu iddia eden bir YouTube yıldızı. Robotumsu, yumuşak ses tonu ve bilmecemsi YouTube monologları (bazen şifahen, bazen okuyarak yapılan monologlar) izleyicilerine oldukça anlamsız mesajlar veriyor.

Geçen yıl yayınlanan videolarından birinde kameraya şöyle söylüyor Poppy: "Takipçileri hiç düşündünüz mü? Çok takipçinizin olması ne anlama geliyor? Benim adımı takip eden bir rakam var. Sizin isminizden sonra rakam geliyor mu? Bu rakam, arttıkça arttıyor."

Poppy'nin YouTube kanalını takip eden 250 milyon kişi var. Kendisi ve Titanic Sinclair adlı yöneticisi, Sundance Film Festivali esnasında "I'm Poppy (Benim adım Poppy)" adlı yeni YouTube Red gösterisini yayınladılar yakın bir zamanda. Aynı zamanda Diplo'nun 'Mad Decent' kayıtlarıyla ilgili "Poppy.Computer" adlı bir albüm de yayınladı. "Computer Boy" ve "Interweb" gibi şarkılar yer alıyor albümde.

Poppy, Japon 'kawaii' kültüründen, ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response - Otonom Duyusal Zirve Tepkisi) videolarından (ses odaklı, izleyiciyi gevşetmeye yönelik videolar), David Lynch'ten ve tabii Internet'ten etkilenmiş. New York Magazine'de yer alan bir sanatçı profilinde Andy Warhol ile kıyaslanıyor Poppy.

Poppy'i temsil eden kadın hakkında az şey bilindiği için, Poppy Truthers (Poppy Taraftarları)'nın dillendirdikleri komplo teorileri de geziniyor Reddit'te ve YouTube'da. Bazıları onun bir kültün üyesi olduğuna, ya da Sinclai'in onu rehin tuttuğuna, ya da 2014 yılından bu yana yayın yapan YouTube kanalının aslında bir şeylerin pazarlamasını yaptığına inanıyorlar.

Poppy 'Tide Commercial' ve "I'm Not In A Cult" adlı videolarında bu teorilere cevaplar veriyor.

Aşağıda sanatçının bir görünümü yer alıyor.

Poppy'nin ilk YouTube videosu 2014 yılında çıktı. Bu videoda pamuk şekeri yiyor ses çıkarmadan.

Poppy ve Sinclair, kanalı için bugüne kadar üçyüzün üzerinde video yapmışlar. Poppy'nin monologları konuya göre değişkenlik gösteriyor fakat sözleri sıklıkla çok boş görünüyor. 'Politics' adlı videosunda şöyle diyor: "Siyaseti severim. Bir düşüncem var. Siyaseti seviyorum çünkü eğlenceli."

Poppy'nin videoları estetik açıdan büyük oranda uyumlu görünüyor. Soluk pastel zeminler ve genellikle açık renk kıyafetler dolduruyor kareyi.

Poppy başından beri takipçilerinin, gerçekte kim ya da ne olduğunu merak etmelerini sağlamayı başarıyor.

Kimliğini açıklamıyor. Bununla birlikte Poppy Truthers, Poppy'nin 23 yaşında Moriah Rose Pereira adlı bir müzisyen olduğunu iddia eden videolar yayınladılar.

"1 Ocak'ta yaratıldım" ve "Kaç yaşında olduğumu bilmiyorum" diyor Poppy takipçilerine.

NPR ile yapılan bir röportajda kendisine Pereira konusunda sorulan soruya: "Kim olduğunu bilmiyorum... Ben Poppy'im" cevabını veriyor.

Seyrek de olsa Poppy'nin karakterinin dışına çıktığı anlar da oluyor. Takipçileri, bu anları bir araya getiren bir video montajı yapmışlar.

Kendisi ve Sinclair'in yaptığı 24 dakikalık "I'm Poppy" pilot bölümü bu yıl Sundance'te gösterildi.

"Poppy.Computer" adlı 11 parçadan oluşan albümü, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yayınlandı.

Poppy'nin YouTube kanalı yıllardır hayranlarının ve eleştirenlerin kafasını karıştırıyor olmakla birlikte, son çıkan gösterisi ve albümü, Poppy'nin asıl beklentileri ve rüyalarına dair en önemli ipuçlarını veriyor olabilir.