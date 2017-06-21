Hapşırık ve öksürük olaylarında ağızdan dışarıya çıkan bakteriler havada asılı kalarak 45 dakika boyunca yaşamaya devam ediyor.

Öksürük ve hapşırmalarınızda vücuttan çıkan bakteriler, 4 metreye kadar uzağa ulaşırken yaklaşık 45 dakika boyunca havada canlı olarak kalabildiği bulundu. Anlayacağınız sizden önce dışarıda öksürmüş birinin ağzından çıkan bakterileri siz de arkasından geçerken alıyorsunuz.

Birçok hastalığın oluşmasına sebep olan bakteriler, son derece çetin canlılar. Ağızdan hapşırık veya öksürük yoluyla çıktıktan sonra 45 dakika daha yaşayabilen bakkteriler, havaya ilk çıktıklarında hızlıca kurur, serinleşir ve havada kalacak kadar hafif olabilirler. Daha büyük bakterilerde bu süre birazcık uzayabilir.

Normalde hastalık veya rahatsızlığı olanlarda hastalıklara sebebiyet veren bakteriler, yalnızca insanlarda bulunmuyor. Canlı yaşamının olduğu neredeyse her yerde görülebilen çeşitli bakteriler var. Bu bakterilerin bazıları yararlı, bazıları etkisiz bazıları ise oldukça zararlı olabiliyor. Hasta olan insanların ağzını bir bezle kapatmasının sebebi de bakteri ve virüslerden korunmaya çalışılması.