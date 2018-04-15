Hava Olayları Hakkında Doğru 10 Bildiğimiz Yanlış

Çoğu insan hava durumu ve iklim arasındaki farkı dahi bilmez. Bu yazımızda bilmeniz gereken 10 hava mitini sizler için değerlendirdik.

Coğrafya ile çoğumuzun ilişiği üniversite sınavından iyi bir sonuç elde etmesiyle bitiyor. Ne yazık ki çoğu insan, şimşek ve yıldırım arasındaki farkı; iklim ve hava durumu arasındaki farkı bilmeyecek kadar bilgisiz. İşte sizler için derlediğimiz 10 hava olayı bilgisi.

1. Dolu, Karla Kaplı Bir Şey Değildir

Sulu kar, zemine çarpmadan önce donmuş ancak sonrasında kısmen erimiş bir kar çeşididir. Genellikle kış aylarında görülür. Dolu ise, yüzeye çarptığında donmuş birer yağmurdur; yoğun yağışlar sırasında ve genellikle daha sıcak aylarda oluşur.

2. Hava Durumu ve İklim Aynı Şey Değildir

Bulunduğunuz yerdeki bir hafta boyunca alışılmadık derecede havanın soğuk olması, hava durumudur. Bir enlem boyunca tüm yılın, normalden daha sıcak olması iklim değişikliğidir. İklim değişikliğinin ve hava değişiminin farklı adlar almasının bir sebebi vardır. İklim, daha uzun süreli bir değişimken; hava durumu, bunun tam tersi şekilde kısa vadeli değişimlerdir.

3. Neden Rüzgar Eser?

Bu durumu yalnızca basınçla açıklayabiliriz.Bir yerde düşük hava basıncı olduğu vakit, yüksek basınçlı hava bir nevi bulunduğu basınçtan kurtulmak için daha alçak basıncın olduğu alana geçer. Bu durumda da rüzgar dediğimiz olay oluşur.

4. Sıcak Havalar Daha Fazla Nem Barındırır

Sıcak hava, soğuk havaya göre çok daha fazla nem tutmaktadır, bu yüzden 40 derecedeki yüzde 50 nem, 20 derecedeki yüzde 50'den çok daha büyük bir nem oranıdır.

5. Kar Yağışı Asla Soğuk Değildir

Büyüklerimiz, kar yağışının havadaki soğuk havayı yumuşattığını söylerler ki bu doğrudur. Birisi size karlı havanın çok soğuk olduğundan yakınırsa eğer onlara 'Antarktika'da ne sıklıkla kar yağdığını' sorabilirsiniz.

6. Bulutlu Havalarda da Güneş Yanığı Olabilirsiniz

Belki inanamayacaksınız ama Güneş, UV ışınlarının %80'i bulut örtüsüne nüfuz edebilir. Zaten dışarı çıkarken güneş kremi kullanan biriyseniz, yüzde 20 daha az korumalı bir güneş kremi kullanabilirsiniz.

7. Hava Durumunu Tahmin Etmek Oldukça Zor

Romatizmam azdı, kesin yağmur yağacak diyen babaannenizin sözlerini unutun. Hava durumu tahminleri, düşündüğümüz kadar kolay bir iş değil. Kötü hava tahminleri için meteorologları suçlamak, takımınız kaybettiğinde bir iddia kuponcusunu suçlamak gibi bir durum.

8. Kasırgalar, Tropik Siklonlar ve Tayfunlar Aynı Şeydir

Yukarda ismi geçen bütün hava olayları farklı yörelerde farklı isimlerle anılıyor ancak hepsi birbirinin aynısı. Bununla birlikte, tornado dediğimiz doğa olayı ise hepsinden farklıdır.

9. Bir Kar Fırtınası, Kar Fırtınası Olmadıkça Kar Fırtınası Değildir

Yoğun bir kar yağışı, kar fırtınası değildir. Ulusal Hava Durumu Servisi, bir tipiyi, 35 kilometereden fazla rüzgarlarla ve üç saatten fazla bir çeyrekten daha az görünürlükteki tipi, şiddetli bir kar yağışı olarak tanımlar. Ayrıca, tipi kelimesini İngilizce'de 'blizzarding' gibi eylem şeklinde kullanamazsınız.

10. Yıldırım ve Şimşek Başka Şeylerdir

Gündelik dilde sanki ikisi aynı şeymiş gibi bahsettiğimiz şimşek ve yıldırım aslında aynı şey değildir.

Şimşek; iki bulut arasında elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışıktır. Yıldırım ise; gök gürültüsü ve şimşekten oluşan, gökyüzü ile yeryüzü arasındaki elektrik boşalmasıdır. Yani şimşek iki bulut arasında yıldırım ise bulut ile yeryüzü arasında oluşmaktadır.

Umuyoruz, yazımızı beğenmişsinizdir. Peki, sizin bildiğiniz 'herkes tarafından doğru bilinen' yanlışlar nelerdir, lütfen yorum olarak bizlerle paylaşın.