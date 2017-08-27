Haydaa: iPhone 8'in Kablosuz Şarjı Hiç de Hızlı Olmayacak!

Yayınlanan raporlar, Apple'ın yeni göz bebeğinin kablosuz şarjı desteklediğini doğruluyor ancak kablosuz şarj hızı oldukça düşük olacak.

Apple'ın yeni premium telefonunun kablosuz şarjı desteklediğini artık birçok sızdırmanın yanısıra raporlar sayesinde de bilebiliyoruz. En son raporlar da zaten kablosuz şarjı doğrular nitelikte ancak işin bir de üzücü kısmı bulunuyor. Raporlara göre iPhone 8'in kablosuz şarj işlemi yüksek olasılıkla hızlı olmayacak.

Macotakara olarak adlandırılan bir kaynağa göre iPhone 8 Qi kablosuz standartlarını kullanacak ancak Qi 1.2'nin 15 watt'lık enerji aktarımını gerçekleştirmeyecek. Bunun yerine Apple'ın bildirdiğine göre, maksimum 7,5 watt çıkışa sahip olan standart kablosuz aktarım kullanılacak. Bu arada 15 watt'ın hızlı şarj olarak sayıldığını ve Apple'ın bunun yarısını kullanacağını belirtmiş olalım.

İlk başlarda Apple'dan kablosuz şarjın gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyordu ancak sonradan birçok sızıntı sayesinde insanların kafalarındaki sorular yanıtlanmaya başlandı. Yine de en son alınan yanıtlar muhtelemen pek mutlu etmeyecek çünkü bu şarj hızı pek de tatmin edici olmayabilir.

IPhone 8'in 5.8 inçlik OLED ekrana sahip olduğu söyleniyor, bu nedenle yaklaşık 3000 mAh'lik bir iPhone 7 Plus benzeri bataryayla karşılaşabiliriz. 7.5 watt'lık şarj dolumu, geceden sabaha kadar elbette yeterli olacaktır, sonuçta eski telefonlar da bu süre zarfında rahatlıkla dolabiliyorlardı. Ancak hızlı bir şekilde şarj etmek isteyen Apple kullanıcıları, muhtemelen kablosuz şarjın yerine kablolu şarjı tercih edecekler.