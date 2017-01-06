10K Çözünürlük Destekli HDMI 2.1 Geliyor!

HDMI Forum, CES 2017’de 8K ve 10K destekli HDMI 2.1 protokolünü duyurdu.

Artık neredeyse her medya cihazının mutlaka desteklediği bir ağlantı standardı olan HDMI, televizyon, bilgisayar, uydu alıcıları vb birçok cihazda kullanılmakta. Klasik olarak HDMI 1.0’ın kullandığı bu standartta son dönemde özellikle HDMI 2.0 portuna sahip 4K televizyonlar ve PlayStation 4 Pro’da dikkat çekmekteydi.

Şimdi ise CES 2017’de yeni nesil HDMI duyurusunu yapan HDMI Forum, versiyon 2.1’i tanıttı.

HDMI 2.1 Özellikleri

HDMI 2.0’a göre oldukça gelişmiş olan HDMI 2.1 standardı artık sadece 4K değil, 10K’ya kadar çözünürlük desteği sunabilecek.

18Gbps’lik 2.0 yerine 48Gbps veri aktarımı yapabilecek olan HDMI 2.1, 120Hz ve 60fps’de 8K ve 10K görüntü aktarımı sağlayacak. 48bit renk derinliği, dinamik HDR ve oyun modu desteği gibi detaylara sahip olan HDMI 2.1, 48G kablolarına da destek verecek ve eARC ses desteği sunacak.

4K desteğini ise 60Hz’den 120Hz’e çıkartan HDMI 2.1 uyumlu televizyon ve monitörler ise bu yılın ilerleyen zamanlarında tüketiciler ile buluşacak.