HTC Yarın Gerçekleşecek Büyük Olay için Hazırlanıyor!

Zararlar canına tak eden HTC, mobil departmanını Google'a satmaya karar verdi. Firmanın merkezinde büyük etkinlik için hazırlıklar sürüyor.

China Times'dan gelen habere göre HTC'nin borsadaki hisseleri yarın, yani 21 Eylül'de, alım-satıma kapatılacak. Halka açık olarak gerçekleştirilecek duyuru için HTC'nin merkez karargahında büyük hazırlıklar sürüyor. Binanın ikinci katı sandalyeler ve ekranlarla doldurulmuş durumda.

Aylardır duyduğumuz söylentiler sonunda doğru çıkmış gibi görünüyor. HTC'nin bir kısmı Google tarafından satın alınacak ve bu kısım tahminimize göre Google Pixel akıllı telefonların üretimine odaklanacak. HTC bağımsız bir marka olarak kalmaya devam edecek ve sanal gerçeklik alt dalı Vive üzerine yoğunlaşacak.

Google'ın ilk defa olmayan bu telefon üreticisi satın alımı, daha önce aynı şekilde Motorola ile yaşanmıştı ve bu dönemde firmadan güzel cihazlar tanıtılmıştı. Bu sefer HTC ile uzun vadeli bir satın alım mı gerçekleşir yoksa kısa ömürlü mü olur bilmek zor. Şuan piyasada bulunan ve HTC tarafından destek süreci devam eden modeller (HTC 10, HTC U11, HTC Desire 10, HTC One A9) gibi modellerin yazılım ve donanım desteği kısmında akıbetleri ne olacak malesef bir bilgimiz yok.