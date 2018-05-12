Huawei, BTC.com iş birliğinde App Gallery adlı uygulama mağazası için kripto para cüzdanı geliştiriyor.

Huawei, kendi uygulama mağazasında yayınlamak üzere bir kripto para cüzdan uygulaması geliştiriyor. BTC.com ortaklığıyla geliştirilecek olan uygulama ile Huawei, akıllı telefon üreticileri arasında bir ilke imza atmış olacak. Önümüzdeki dönemde satışa çıkacak tüm Huawei ve Honor cihazlarında ön yüklü olarak gelecek olan AppGallery adlı kripto para cüzdan uygulaması, birçok kripto para birimini telefonunuzda tutmanızı sağlayacak.

Çin'in kripto para borsalarını kapatma kararı alması sebebiyle Çin'de hizmet veremeyecek olan bu uygulama, Çin dışındaki ülkelerde hizmet verecek. Çin'de bulunan kripto para yatırımcılarının bu tarz web sitesi ve uygulamalara erişimi oldukça zor, ancak tamamen yasaklanabilmiş değil.

Mobil ödemeler konusunda dünyadan oldukça ileride olan Çin'de, Alibaba'nın Ant Financial ve JD.com'un JD Finance uygulamaları sayesinde her gün binlerce mobil ödeme işlemi gerçekleşiyor. Mobil ödeme piyasasından pay almak için devlerin yarıştığı ülke, blockchain kullanımı için en uygun yerlerden biri. Bunun farkında olan Huawei, blockchain tabanlı bir mobil ödeme sistemi geliştirdiğini de ayrıca duyurdu.

Huawei Mobile Services başkan yardımcısı Jaime Gonzalo'nun açıklaması şöyle:

"Kripto para birimleri son zamanlarda dijital ekonomideki insan anlayışını geniş çapta genişletmiştir. Çin'deki liderlik konumumuzdan, mobil ödemelerin mızrağının ucu olarak, yakın gelecekte küresel kriptoçeşitlilik benimseme alışkanlıklarında büyük bir büyüme görmeyi bekliyoruz."