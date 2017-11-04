Hubble Teleskobu Tarafından Çekilen Uzay Fotoğrafları

Dünya’dan yaklaşık 260 milyon km uzakta dönen galaksilerin fotoğrafları çekildi. Hubble teleskobunun yakaladığı karelerde 20 farklı asteroit bulunurken, yer alan nesneler çok uzakta olduğu için mavi ve turuncu noktalar olarak görünüyor.

Millennium Falcon’u garajdan çıkartma zamanı geldi. Hubble, bunca yıldan beri yaptığı mucizeyi bir kez daha gerçekleştirerek yine uzaydan muhteşem görüntüler yakaladı. Hubble’ın bu hafta yakaladığı görüntülerde 260 milyon km uzaklıkta ki asteroid ve 5 milyar ışık yılı uzaklıkta ki MACS J1149 isimli galaksi kümesi dikkat çekti.

Asteroid’e ulaşmak için yeterli teknolojiye sahip olan insanlar, özellikle galaksi kümesinin muhteşemliğine kapılacak gibi duruyor. 5 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğu için buraya bilim kurgu filmlerinden aldığımız uzay gemileri ile gitmek bile mümkün değil. Yine de Netflix’te yeni başlayan Star Trek dizisinde ki Discovery gemisinin bu uzaklığa ulaşması için bir şansı olduğuna inanıyorum.

MACS J1149 isimli galaksi kümesi, içerisinde bulundurduğu yoğun madde yığını ve binlerce galaksiyle devasa bir küme olarak dikkat çekiyor. Bilim insanlarının iştahını kabartacak kadar çok fazla gizli içeriğin yer aldığı galaksi kümesi, 5 milyar yıl önceki görünümüyle görenlerde bir kez daha hayranlık uyandırıyor.

Yıllardan beri uzayda gözümüz olan Hubble Uzay Teleskobu, hala görevini yerine getirmeye devam ediyor ve insanlığı evrenin genişliğine taşıyor. Hubble teleskobuyla ilgili olarak siz ne düşünüyorsunuz?