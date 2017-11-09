Güncellemeyle birlikte 'i' harfiyle ilgili olarak ortaya çıkan sorun kalıcı olarak giderildiği gibi, aynı zamanda Siri'nin çalışmasıyla ilgili bir sorun da ortadan kalkmış oldu.

Apple, tüm iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 11.1.1’i yayınladı. Son yazılım güncellemesiyle birlikte bazı açıklar giderilirken, A ve [?] karakteri görüntülendiğinde ortaya çıkan ‘i’ harfi yazma sorunu da otomatik olarak düzeltiliyor.

Kullanıcılar, söz konusu güncellemeyi ‘Ayarlar’ uygulamasının altındaki ‘Genel’ ve ‘Yazılım Güncellemeleri’ bölümünden edinebilirler. Bu düzeltme, geliştiriciler ve genel beta deneyicileri için halihazırda kullanılabilir durumdaydı (iOS 11.2 beta sürümünde).

Apple daha önce ‘i’ harfi düzeltmesini otomatik olarak yapabilmek için kullanıcılara geçici olarak kullanmak üzere metin tabanlı bir çözüm önermişti. iOS 11.1.1 ve sonraki versiyonu ile birlikte bu geçici çözüme artık ihtiyaç kalmıyor.

Apple’ın güncellemeyle ilgili açıklaması şöyle:

iOS 11.1.1

iOS 11.1.1, iPhone ve iPad’iniz için hata düzeltmelerini içerir. Bu güncelleme: