Kingston'dan Terabyte Kapasiteli USB Flash Bellekler!

Kingston, CES 2017 etkinliğinin ön tanıtımında 2 TB'lık USB modelini duyurdu.

Yarın resmen başlamış olacak olan CES fuarında birçok firma erkenden ürünlerini tanıtmaya başladı. Bunlardan biri olan Kingston ise "Dünyanın en yüksek kapasiteli USB Flash belleği" olan DataTraveler Ultimate Generation Terabyte’ı tanıttı. DataTraveler Ultimate GT, 1TB ve 2TB olarak iki versiyonda ve USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) bağlantısını sunuyor.

Yoğun kullanıcılar bu sayede, tek bir 2TB sürücüde 70 saatlik 4K kalitesinde videoya kadar veri dahil olmak üzere, küçük bir alanda çok büyük miktarda veri saklayabilecek. Darbelere karşı dayanıklı olması için çinko alaşımlı metal bir gövdesi olan DataTraveler Ultimate GT, köşeli şık bir tasarıma sahip. Standart kullanıcılar dışında profesyonel kullanıcılara daha çok hitap eden ürün, depolama alanı konusunda işlerinizi kolaylaştırabilir.

Böylece şu sıralar 4GB/8GB/16GB ve 32GB şeklinde giden flash bellekler, artık günümüzde "düşük kapasiteli" olarak kabul edilebilecek. Hatta bilgisayarların kapasitelerinde standartlaşan 1TB ve 2TB kapasiteleri bu denli küçük hale getiren Kingston, tabiki oldukça iyi bir iş başarmış oluyor.

Şubat ayında satışa sunulacak olan 1TB'lık ve 2 TB'lık modellerin satış fiyatları ilerleyen günlerde belli olacak. Ancak 1TB HDD'lerin bile TL bazında 200-300TL arasında değiştiğini göz önüne alacak olursak haliyle pek de ucuz olmayacaklarını şimdiden söyleyebiliriz.