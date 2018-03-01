Hollyoaks dizisinin yıldızlarından Jorgie Porter’ın iPhone'undaki çıplak fotoğraf ve videoları sızdırıldı.

Bir dönem ünlülerin iCloud hesaplarının saldırıya uğraması sonucunda, sayısız cinsel içerikli fotoğraf ve video paylaşılmış, pek çok ismin hakları ihlal edilmişti. Bu olayların ardından uzun bir süre geçtikten sonra, yapılan açıklamaya göre bir iCloud sızıntısı daha yaşandı. 30 yaşındaki İngiliz aktris ve model Jorgie Porter’ın samimi fotoğraf ve videoları, yetişkin içerikli internet sayfalarında yayınlandı.

Hackerlar tarafından iCloud hesabına girilerek çalındığı düşünülen bu görseller, Fappening destanının bir parçası olarak lanse edildi. Fappening saldırılarında Jennifer Lawrence, Selena Gomez gibi sayısız ünlü ismin çıplak fotoğrafları paylaşılmıştı. Bu saldırıların arkasında genel olarak e-postalara gelen bağlantılara tıklamak yoluyla bulaşan virüsler yatıyordu. Porter’ın da böyle bir olaya mı maruz kaldığı, yoksa olayın arkasında başka bir şeyin mi olduğu şu an için bilinmiyor.

Bilgisayar teknolojisi geliştikçe hackerlar, ünlüler başta olmak üzere tüm dünyaya korku salmaya devam ediyor. En ufak bir açığı bile olası bir kapıya çeviren bu hackerlar, şu sıralar iOS, Android gibi işletim sistemlerini mesken tuttular.

Olayın polise rapor edilip edilmediği hakkında bir bilgi yok. Fappening, Porter gibi ünlü isimleri oltaya getirerek bulut üzerindeki fotoğraf albümlerine ulaşıyor.