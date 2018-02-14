Black Mirror dizisinin son sezonunda yer alan "Coach" isimli akıllı asistanın benzeri, eğlenmek isteyen çiftler için bir internet sitesi olarak dizinin hayranlarına sunuldu.

Sevgililer Gününde eğer yeterince eğlenemediyseniz, sizi kısa da olsa eğlendirebilecek bir site mevcut. Black Mirror dizisinin "Hang the DJ" bölümünde insanlara tam olarak ne kadar süre ilişki yaşayacaklarını söyleyen ve bu süre sonunda ayrılmaları gerektiğini vurgulayan "Coach" isimli asistanın web sitesi açıldı. Dizide asistan çok daha akıllı bir cihazken, web sitesinde sadece birlikte olmanız gereken süreyi yazabiliyor.

Site iki şekilde kullanılabilir. İlki, sevgililer için. Sevgilinizle sisteme girip "acaba ne kadar süre daha birlikte olacağız, sonsuza kadar mı yoksa?" diye merak ederek bu süreyi öğrenmek. Diğer seçenek ise daha zor bir ihtimal ve yalnızlar için! Sevgili olmak istediğiniz kişiyle siteye girip dizideki gibi "bu kadar süre birlikte olacağız, sonra ayrılacağız" diyerek ilişkiyi oyunlaştırmak.

Siteye ilk girdiğinizde karşınıza bir buton çıkıyor. Butona tıklayarak başlıyorsunuz.

Butona tıkladıktan sonra sistem kendisine güvenmenizi istiyor.

Sisteme güven tuşuna bastığınızda, size özel bir link oluşturuyor.

Linki partnerinize göndermeniz gerekiyor. Partneriniz linke tıkladığında, onda da "Başla" butonu aktifleşiyor.

İkiniz de başlaya bastıktan sonra, aynı anda "Sonuca Dokun" butonuna basmanız gerekiyor.

İkiniz de basınca, size ilişkinizin ne kadar süreciğini gösteren bir ekran çıkıyor. Bu eğlenceli site, Black Mirror dizisinde çok daha korkunç sonuçlara yol açıyor olsa da, burada sadece eğlenmek için üretilmiş. Ayrıca tamamen de rastgele bir sonuç çıkarttığını unutmayın. :)

Site: Coach