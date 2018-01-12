Ordu’nun Perşembe ilçesindeki Atatürk İlkokulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni ile stant açılarak dağıtılan ‘Peygamberimizden Dini Hikayeler’ adlı kitapta şok eden cümleler bulunuyor.

Gazeteci Mustafa Hoş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla, içinde herkesi şok edecek cümlelerin yer aldığı bir kitaba dikkat çekti. Aslında kitabın ismi oldukça naif: "Peygamberimizden Dini Hikayeler". İçinde yararlı bilgilerin bulunduğu bir kitap olduğu izlenimi uyandırsa da sayfalar çevrildikçe kitabın pek de amacına uygun cümleler barındırmadığı ortaya çıkıyor.

Aşağıda, kitapta yer alan ve geniş bir kitlenin tepki gösterdiği cümlelerden bazılarını göreceksiniz.

Kitap her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ile çıkartılmış olsa da bunun bir ihmalkarlık sonucu ortaya çıkmış olduğuna inanmak istiyoruz. Zira Bakanlık yetkililerin bu yazılanları okuduktan sonra kitabın okullara dağıtılmasına onay vereceklerini düşünmek dahi istemiyoruz.

Aşağıda kitapla ilgili sosyal medyada gösterilen bazı tepkileri göreceksiniz.