İngiltere'de Yeni Bir Yılan Türü Bulundu!

İngiliz araştırmacılar, bir araştırma esnasında yeni bir çim yılanı türünün bulunduğunu keşfettiler.

İngiltere'de bilim insanları, yılanlar üzerinde yaptıkları bir araştırma sırasında yeni bir tür keşfettiklerini açıkladılar. Zehirli bir tür olduğu düşünülen bu yılan türüne " Barred Grass Snake " ismi verildi. İsmini "Engellenmiş Çim Yılanı" olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz yeni keşfedilen yılan türü, ülkemizde bulunmuyor.

Bilim insanları, daha önce çim yılanının farklı görünen birçok alt türünün olduğunu düşünüyorlardı. Çim yılanları yasalar altında korunmaktadır, dolayısıyla onları öldürmek ya da zarar vermek suçtur. Genellikle İngiltere'nin güney ovalarında, suyun yakınlarında bulunurlar, çoğunlukla da kurbağa ve yengeç tüketirler. Bir çim yılanının boyu 1 metreyi geçebilir. Çim yılanlarından biri olan yeni keşfedilen yılan türü diğer çim yılanlarının aksine gri renkte pullara sahip.

Almanya'daki Senckenberg Araştırma Enstitüsü, araştırmayı 1.600'den fazla çim yılanının genetiğinde yönetti. Senckenberg Araştırma Enstitüsü'nde görev alan Profesör Uwe Fritz, "Önceden bir alt tür olarak düşünülen Barred Grass Snake'in aslında farklı bir tür olduğunu keşfettik. " ifadesini kullandı.