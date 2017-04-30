2.4 Milyar Yıldır Dünyada Olan En Yaşlı Mantarlar Keşfedildi

Kayaların fosil hallerinde yapılan incelemeler sonucunda bilim insanları 2.4 milyar yıldır dünyada olan yeryüzünün en yaşlı mantarlarını keşfettiğini duyurdu.

Deniz yüzeyindeki kayalardan meydana gelen fosil kalıntılar üzerinde yapılan araştırmalar sürecinde bilim insanları oldukça ilginç bir görünüme sahip, uzun yıllardır yaşadığını tahmin ettikleri canlı mantlar kültürlerine rastladı. İşin ilginci, bu mantarlar insanlık tarihinden bile daha yaşlı olabilir.

Blim insanları tarafından bu mantarlar üzerine yapılan araştırmada bu mantarların çok eski olduğu ve yaklaşık 2 milyar yıl önce meydana gelmiş olabilecekleri kanısına varıldı. Ayrıca konuyla ilgili açıklama yapan İsveç Doğal Tarih Müzesi'nden Stefan Bengston açıklamasında bu mantarlar sayesinde canlıların doğasına dair bilinmeyen bazı sırların da açığa çıkacağını, bu bulgunun sadece yaşlı mantarlardan ibaret olmadığını söyledi.

Öyle ki henüz mantar olduğu resmi olarak kanıtlanamasa da bu kalıntılar, neredeyse insanlık kadar eski bir tarihe dayanıyor olabilir. Elbette bunca yıldır yeryüzünde var olduğu keşfedilen kalıntılar, geçmişe yönelik birçok soruyu da cevaplayacak izler taşıyor olabilir.

Not: Haber görseli temsilidir, görsel bulunan mantarlara ait değil.