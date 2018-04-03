Suudi Arabistan’dan vatandaşlık alan ve tarihe, nüfus cüzdanına sahip ilk robot olarak geçen Sophia, İstanbul’da düzenlenecek bir etkinlikte merak edilen sorulara yanıt verecek.

Yapay zeka ve robotik teknolojiler konusunda insanlığın ulaştığı noktayı gözler önüne seren robot Sophia, tartışmalı kariyerinin bir basamağını da Türkiye’de çıkacak. Suudi Arabistan’dan vatandaşlık aldıktan sonra o panel senin bu panel benim gezen robotun, 19 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek olan Marketing Meetup buluşmasına katılması bekleniyor.

Sophia’nın gündem olmasına neden olan konulardan birisi, bir röportajı sırasında tüm insanlığın sonunu getireceğini söylemesi olmuştu. Daha sonra BBC kameraları karşısına geçen Sophia, bu ifadelerinden dolayı özür dilemiş ve gelecekte, robotlarla insanların bir arada, uyum içinde yaşayacaklarına dair kanaat getirmişti. Ardından vatandaşlık alınca onun adını hepimiz tekrar duyduk.

Hatta muhalefet partisi MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli, Sophia’nın vatandaşlık almasından sonra duruma tepki göstermişti. Yaklaşık 2 ay önce partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Suudi Arabistan bir Hollywood yıldızına benzetilen, robota dünyada ilk kez vatandaşlık vererek ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Nasıl bir hüsran, husumet kutsal topraklarda hakimiyet kurmuştur?" demişti.

Robot Sophia, ünlü Hollywood aktristi Audrey Hepburn’den esinlenilen bir robot. Hepburn’un ülkemizle bağdaşan ilginç hikayesini okumak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Marketing Meetup, Robot Sopha’nın konuk olduğu etkinlikle 19 Nisan’da İstanbul Uniq İstanbul’da olacak. Bakalım Sophia’nın bu ziyaretine tepki gelecek mi?

Hanson Robotics ve Las Vegas Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen ve artık tam bire bedene sahip olan Sophia’ya için merak ettiğiniz sorular varsa, yorumlar kısmına bekliyoruz. Takipte kalın :)